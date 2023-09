Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con il Paradiso delle signore, la soap italiana giunta all'ottava stagione. Grazie al successo riscontrato nelle precedenti puntate, la serie continua a regalare grandi emozioni ai telespettatori. Difatti, nel corso del prossimo episodio che va in onda il 15 settembre su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, dopo l'arrivo della sua famiglia a Milano, Maria è molto impegnata per cercare di far sì che si sentano tutti a casa loro. Nel frattempo, però, il magazzino meneghino rischia di perdere sempre più clientela a causa di Umberto e della sua Galleria Moda Milano.

Mentre Adelaide è ancora molto in ansia, poiché sta per arrivare in città sua figlia Odile.

Una grande festa al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, tutto è pronto per la grande inaugurazione della Caffetteria. Dopo numerosi lavori di ristrutturazione, finalmente lo staff può aprire le porte alla clientela. Fortunatamente, nonostante la sua scarsa esperienza nel campo, Ciro riesce a dare comunque il suo aiuto e risulta essere indispensabile per il giovane Amato.

Nel frattempo, approfittando della situazione, Salvo si decide a compiere un passo verso la sua adorata Elvira. Tuttavia, la giovane Venere reagisce in un modo del tutto inaspettato per lui: lo rifiuta categoricamente.

Inoltre, presa alla sprovvista e sentendosi messa alle strette, gli mente spudoratamente raccontandogli di essere innamorata di un altro. Soltanto in questo modo riesce a tenere il giovane barista a bada.

Uno spiacevole avvenimento per Maria al Paradiso delle signore

Successivamente, mentre Maria cammina per strada, viene sgradevolmente importunata da due brutti ceffi.

Fortunatamente, un giovane misterioso si trova a passare proprio in quel punto e riesce a salvarla da questa spiacevole situazione. Tuttavia, subito va via senza neanche presentarsi, poiché ha un impegno molto importante: trovare Marcello. Purtroppo, però, quando si reca nell'abitazione di quest'ultimo, si imbatte soltanto in Armando.

Nel contempo, Matilde e Vittorio continuano ad essere molto vicini. Oltre a scambiarsi importanti dettagli sul loro rispettivo lavoro presso la Galleria Moda Milano e il Paradiso delle signore, continuano a sfiorarsi nel corso della festa di inaugurazione della Caffetteria.

Infine, dopo tanta agitazione e tanta trepida attesa, Adelaide riceve una brutta notizia da parte di Odile. A quanto pare, quest'ultima, non farà più visita alla Contessa e la notizia la rende spiacevolmente triste.