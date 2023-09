Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5 rivelano che si assisterà alla morte di Saniye e Gulten.

Le due donne perderanno tragicamente la vita dopo un nefasto incidente che le porterà via per sempre e lasceranno così soli i loro rispettivi partner.

Un duro colpo per Gaffur e Cetin, che si ritroveranno a fare i conti con questo tremendo lutto che segnerà per sempre la loro vita.

Saniye e Gulten vengono uccise: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che Saniye e Gulten si ritroveranno a puntare il dito contro gli uomini di Hakan, perché non vogliono che il ricco imprenditore metta le mani su alcuni terreni che non sono di sua proprietà.

La reazione degli spietati scagnozzi di Hakan non si farà attendere: le due donne si ritroveranno alle prese con un incidente alla loro auto e, nel tentativo di chiedere aiuto per strada, verranno falciate in pieno da una vettura che arriverà a tutta velocità.

Alla guida della macchina ci saranno proprio gli uomini di Hakan che, senza alcun tipo di pietà, le lasceranno morire per strada senza prestare soccorso.

Gaffur e Cetin seppelliscono le loro moglie: anticipazioni Terra amara

Per Saniye e Gulten non ci sarà nulla da fare: la prima morirà in ospedale dopo essere stata operata con estrema urgenza dai medici, la seconda invece spirerà sul colpo.

Un vero e proprio choc per i familiari delle due donne, in particolar modo per Gaffur che nel giro di pochi minuti si ritroverà a dover dire addio a sua moglie e anche a sua sorella.

Il momento più difficile, però, sarà quello del funerale quando bisognerà dare l'ultimo addio alle due donne.

Gaffur e Cetin si ritroveranno a dover seppellire le loro amate donne e si mostreranno a dir poco distrutti dal dolore.

Zuleyha dubita di Hakan: anticipazioni Terra amara prossime puntate

I due non riusciranno a trattenere le lacrime e prima di seppellire per sempre Saniye e Cetin, prometteranno loro di non arrendersi fin quando non sarà venuto fuori il nome del loro assassino.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, nel corso della quarta stagione della soap opera, inizierà a essere protagonista di un flirt speciale con Hakan.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che tutto sembrerà procedere per il verso giusto ma, a un certo punto, la donna avrà dei dubbi nei confronti dell'uomo che ha al suo fianco, tanto da sospettare che non sia sincero e leale con lei.

Per tale motivo, quindi, deciderà di prendere le distanze e allontanarsi da Hakan, al punto da mettere seriamente in discussione il loro rapporto.