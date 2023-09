Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa dal 18 al 22 settembre 2023 rivelano che Manuel si dirà pronto ad andare avanti per la sua strada e intende sposare al più presto Jimena.

Un duro colpo per Jana che, nel frattempo, porterà avanti la sua battaglia per cercare di far ricostruire l'aereo sul quale viaggiava Manuel, sperando di riuscire a fare in modo che l'uomo riacquisti i suoi ricordi e la memoria della sua vita passata.

Jana lotta per Manuel: anticipazioni La Promessa 18-22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa fino al 22 settembre, rivelano che Jana si dirà pronta a combattere per Manuel.

La donna recupererà i bozzetti dell'aereo sul quale viaggiava l'uomo andato poi distrutto in seguito all'incidente e si metterà in testa di voler farlo ricostruire.

Un progetto ambizioso che, tuttavia, verrà frenato dalla mancanza di soldi: Jana si renderà conto che c'è bisogno di un finanziatore che stia bene economicamente per poter mettere in atto il suo progetto e si ritroverà così in difficoltà.

Intanto, Jimena continuerà a fare il lavaggio del cervello a Manuel e, soprattutto manipolerà i suoi ricordi, al punto da convincerlo che erano felici insieme.

Manuel annuncia il suo matrimonio: anticipazioni La Promessa al 22 settembre

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa previste su Canale 5 dal 18 al 22 settembre, rivelano che Manuel si lascerà abbindolare dalla donna e si dirà pronto per il matrimonio.

Manuel annuncerà ufficialmente ai suoi familiari le sue nozze con Jimena lasciando tutti senza parole.

La prima ad essere particolarmente amareggiata e delusa da questo annuncio sarà Jana: la giovane domestica non potrà nascondere il suo immenso dolore, consapevole del fatto che sta perdendo il grande amore della sua vita per colpa della spietatezza di Jimena.

Padre Camilo viene arrestato: anticipazioni La Promessa al 22 settembre

Occhi puntati anche su Padre Camilo: in queste nuove puntate della soap opera spagnola, il falso prete verrà smascherato e arrestato.

Tuttavia, nel momento in cui finirà in carcere, Camilo non vorrà confessare il perché di questa sua "missione" e non svelerà il nome della persona che lo ha mandato al palazzo per estorcere notizie.

Gregorio, intanto, continuerà ad essere fin troppo esigente nei confronti dei vari dipendenti del palazzo e questo suo atteggiamento finirà per creare caos e scompiglio.

A quel punto, Pia deciderà di intervenire in prima persona per cercare di far ragionare Gregorio: grazie al suo intervento, l'uomo si renderà conto di dover cambiare atteggiamento per far sì che tutto torni a funzionare come un tempo.