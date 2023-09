Nelle prossime puntate a La Promessa arriverà Antonio, promesso sposo di Martina, con cui la ragazza non vorrà assolutamente convolare a nozze. Si presenterà come un ragazzo colto, serio e intelligente, anche se per un attimo Antonio inizierà a corteggiare Catalina. Tale momento durerà veramente poco, visto che Antonio si interesserà seriamente a Martina. Il giovane, oltretutto, avrà anche l'opportunità di rimanere da solo con Martina. Proverà a baciarla, ma il cuore della ragazza appartiene ancora a Curro.

Antonio porterà scompiglio nel palazzo anche per un altro motivo: inviterà Martina, Fernando e Margarita alla festa che sta organizzando il re, ma non farà altrettanto con i padroni di casa, ovvero Cruz e Alonso.

La donna vorrà a tutti i costi partecipare alla festa, per questo Alonso chiederà aiuto a Manuel e Jimena, che lo inviteranno a fare un volo in aereo. La cosa entusiasmerà talmente Antonio, che deciderà di invitare alla festa i Lujan.

Curro disperato per la situazione con Martina

Antonio annuncerà ai marchesi che i loro inviti per la festa organizzata dal re sono pronti. Cruz non perderà un attimo per annunciare la notizia alla cognata Margarita, che non sarà per niente contenta di non avere più "l'esclusiva" per la festa. Tra Fernando e Alonso, invece, le cose non andranno affatto meglio, perché questo invito porterà i due fratelli a discutere come sempre. Solo Catalina proverà a mediare tra i due, ma senza avere buoni risultati.

Intanto Martina attraverserà un periodo veramente difficile, perché non riuscirà più a reggere le pressioni da parte di Antonio e dei genitori per la celebrazione del matrimonio, tutto questo perché continuerà ad amare segretamente Curro. Il ragazzo non saprà cosa fare per affrontare questa situazione con Martina, per questo chiederà aiuto a Jana.

Antonio 'indaga' sul conto di Martina: crede che la ragazza abbia un altro uomo

L'invito di Antonio per la festa dal re sarà ovviamente destinato anche a Manuel e Jimena, ma quest'ultima non avrà nessuna intenzione di parteciparvi. Manuel racconterà la cosa alla madre, aggiungendo che Jimena vorrebbe trasferire la sua residenza a Madrid.

Cruz vorrebbe che il figlio le facesse cambiare idea, ma lui non saprà come fare.

Antonio invece, dopo essere stato respinto da Martina, le chiederà se nella sua vita c'è un altro uomo. Lei dirà di no, ma lui inizierà ad avere dei dubbi, così chiederà ai cugini se la ragazza di recente ha avuto dei corteggiatori. Quando la cosa arriverà alle orecchie di Martina non la prenderà per niente bene, al punto che affronterà Antonio a quattrocchi.