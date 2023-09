Durante le prossime puntate de La Promessa arriverà Antonio, il promesso sposo di Martina. Un ragazzo molto colto e intelligente, che però nasconderà un animo da casanova. Infatti, alle spalle di Martina, non ci metterà tanto a corteggiare Catalina.

Fernando e Alonso in combutta per il matrimonio di Martina

Nelle prossime puntate de La Promessa arriverà Antonio de Carvajal y Cifuentes, il promesso sposo di Martina, quello che la ragazza non vorrà assolutamente sposare in quanto innamorata di Curro. In famiglia i pareri si divideranno in merito a questo matrimonio: da un lato ci sarà Alonso, che appoggerà la nipote nella scelta di non sposarsi, mentre dall'altro ci sarà il padre della futura sposa, Fernando, che vorrebbe che la figlia convolasse a nozze, visto che Antonio è benestante e in famiglia hanno diversi problemi economici.

I due fratelli non perderanno occasione di litigare, anche perché Fernando cova un particolare odio nei confronti di Alonso. Durante le prossime puntate sarà proprio lui a svelare che il loro fratello maggiore Pedro è morto annegato per salvare Alonso: secondo lui ha volontariamente portato il fratello alla morte solo per ereditare il marchesato, ma sarà davvero così?

Curro con il cuore spezzato dopo l'arrivo di Antonio

A ogni modo Antonio arriverà a palazzo e tutti avranno modo di conoscerlo, compreso Curro. Visto l'amore che prova nei confronti di Martina, sperava che Antonio fosse il solito riccone, magari un po' spavaldo, che non avrebbe mai potuto fare felice la ragazza. Invece si renderà conto che non è affatto così.

Con grande dispiacere Curro si renderà conto che Antonio è un ragazzo non solo molto colto, ma anche simpatico e intelligente. Appena giungerà a La Promessa Antonio proverà a lasciare il segno, invitando Martina, Fernando e Margarita a una festa molto illustre organizzata dal re a Segovia.

L'atmosfera, però, sarà abbastanza tesa, visto che Antonio ometterà dall'invito i marchesi Cruz e Alonso.

Antonio ci prova con Catalina

Dietro quello sguardo da bravo ragazzo, però, Antonio nasconderà l'animo da Don Giovanni. Perché quando giungerà a palazzo farà anche la conoscenza di Catalina, figlia di Alonso e ovviamente cugina di Martina.

Il ragazzo non si farà alcun problema a flirtare con la cugina della promessa sposa e Catalina, invece di respingerlo, sarà lusingata dalle avance e starà al gioco, ma come la prenderà Martina?

Lei potrebbe anche tirare un sospiro di sollievo, visto che è innamorata di Curro ed è lui che vorrebbe sposare. Stessa cosa non potrebbe pensare il padre Fernando, in quanto Antonio potrebbe essere la sua ancora di salvezza.