Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma nel corso delle prossime settimane rivelano che ci sarà spazio per l'ennesima vendetta di Cruz, la quale si mostrerà spietata come non mai nei confronti del padre di Martina.

Spazio anche alle vicende di Salvador che, dopo aver ottenuto il denaro necessario per sottoporsi alla delicata operazione chirurgica, riuscirà finalmente a riacquistare la vista.

Lo scontro tra Cruz e Fernando: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con La Promessa in programma nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo del padre di Martina al palazzo, in vista delle imminenti nozze della figlia.

Tuttavia, Fernando si dimostrerà anche pronto a mettere le mani sul palazzo: intende fare in modo che diventi una delle sue nuove proprietà, scatenando così la furia di Cruz che proverà in tutti i modi ad impedire che ciò possa accadere.

Cruz si mostrerà spietata nei confronti dell'uomo e, una volta scoperti i suoi piani non si farà problemi ad affrontarlo di persona, intimandogli di andare via al più presto dal palazzo, cacciandolo via assieme a sua moglie.

Cruz lascia morire il padre di Martina: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, proprio durante questo accesissimo scontro tra i due, ci sarà un evento inaspettato.

Fernando si ritroverà vittima di un infarto improvviso che lo farà accasciare al suolo: l'uomo, però, sarà ancora vigile e chiederà subito a Cruz di procurargli la medicina necessaria per bloccare l'infarto.

Trattasi di una pillola che il padre di Martina assume abitualmente e che porta sempre con se. In un primo momento Cruz si mostrerà fortemente spaventata e si metterà subito alla ricerca di quella medicina.

Una volta trovata, però, la donna cambierà idea: gli spoiler delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Cruz deciderà d fare un passo indietro e non darà quella pillola "salva-vita" al padre di Martina, assistendo così alla sua morte.

Salvador viene operato all'occhio: anticipazioni La Promessa nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Salvador.

Il giovane uomo, infatti, verrà sottoposto ad un intervento di chirurgia per cercare di salvare la vista del suo uomo, compromessa dopo aver affrontato mesi di guerra.

Un'operazione che si preannuncia particolarmente delicata e che terrà tutti col fiato sospeso. Alla fine, però, Salvador potrà festeggiare: tutto andrà nel migliore dei modi e il ragazzo riacquisterà nuovamente la vista.