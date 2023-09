Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma il 27 e 28 settembre in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita dopo la morte di Yilmaz.

Intanto a Cukurova arriverà un nuovo volto femminile che non passerà inosservato: trattasi di Umit, la quale è destinata a occupare il posto di Mujgan in ospedale.

Zuleyha addolorata, ma si rialza: anticipazioni Terra amara del 27 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara del 27 settembre, rivelano che a distanza di pochi giorni dalla morte del suo amato Yilmaz, per Zuleyha non sarà affatto facile riprendere in mano le redini della sua vita.

La donna, però, deciderà di non arrendersi e cercherà in tutti i modi di rialzarsi soprattutto per i suoi figli che hanno un disperato bisogno della sua presenza nella vita quotidiana.

Fekeli, anche lui sopraffatto dal dolore, deciderà di far omaggiare il suo amato figlio con un evento che si terrà presso la moschea.

Behice, invece, ha un solo e unico obiettivo: riuscire a mettere le mani sull'eredità di Yilmaz e, per questo motivo, chiederà alla nipote Mujgan di non commettere passi falsi con Fekeli.

Gaffur viene truffatto: anticipazioni Terra amara 27-28 settembre

Occhi puntati anche su Gaffur: l'uomo si renderà conto di essere stato vittima di una truffa, da parte di alcuni uomini che gli hanno promesso un nuovo posto di lavoro in Germania.

In realtà, però, non c'è nessuna nuova occupazione e Gaffur si ritroverà costretto a tornare alla tenuta Yaman e a chiedere a Demir di riprenderlo al suo servizio.

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara del 28 settembre rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo volto femminile che entrerà in scena nelle trame della soap.

Trattasi di Umit che, subito dopo l'arrivo a Cukurova, si ritroverà in difficoltà nel montare la ruota di scorta alla sua auto e verrà aiutata da Demir.

Umit prende il posto di Mujgan: anticipazioni Terra amara 28 settembre

Tra i due, fin dal primo istante, nascerà un feeling speciale e una intesa che non passerà inosservata e li renderà particolarmente complici, quasi come se si conoscessero da diversi anni.

Umit verrà nominata nuovo primario dell'ospedale di Cukurova e, in questo modo, si ritroverà ad occupare il posto che fino a qualche tempo fa era di Mujgan.

Un duro colpo in primis per Behice, la quale spronerà sua nipote ad aprire un nuovo studio medico a Istanbul mentre Fekeli chiederà alla dottoressa di restare a Cukurova, dove potrebbe aprire tranquillamente il suo studio, senza per forza trasferirsi.