Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso del prossimo episodio del 27 settembre non possono mancare nuovi colpi di scena in grado di regalare grandi emozioni ai telespettatori, in attesa di scoprire l'evolversi delle vicende.

In particolare, l'attenzione continua ad essere posta su alcuni dei personaggi principali tra i quali Salavote. Il giovane barista non può fare a meno di tormentarsi per la bella Elvira. Quando questa era innamorata di lui, lo ricopriva di attenzioni.

Adesso, però, non è più interessata e l'idea non piace affatto al giovane Amato, il quale è intenzionato a fare di tutto pur di riconquistarla.

Adelaide ritorna in società al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con l'ottava stagione de il Paradiso delle signore, Adelaide decide che è giunto il momento di riprendere le redini della sua vita. Dopo tanto tempo trascorso a disperarsi per il brusco rifiuto di sua figlia Odile, finalmente reagisce al dolore. Pertanto, vuole tornare nell'alta società e, per l'occasione, si ripresenta al Circolo. Tuttavia, non riesce a sostenere il peso delle pressioni di tutti i presenti in sala.

Nel frattempo, Salvo, dopo aver scoperto che Elvira ha un fidanzato, non si dà pace.

Vuole a tutti i costi scoprire di chi si tratti, nella speranza che la giovane Venere abbia soltanto mentito per tenerlo lontano. Successivamente, Matteo e Maria si incontrano nuovamente, per caso. Tuttavia, ad Agata non sfugge un particolare: sua sorella risulta essere molto turbata da quando ha fatto ritorno dall'Australia.

La giornalista non si arrende con il pubblicitario del Paradiso

Diletta continua a trascorrere del tempo al Paradiso delle signore per cercare di conquistare Vittorio, ma si rende conto che tra lui e Matilde vi è qualcosa. Pertanto, vuole cercare di scoprire che tipo di rapporto vi è tra i due ex colleghi. D'altronde, nonostante lavorino per i due atelier concorrenti, continuano a supportarsi a vicenda ed è evidente che tra loro vi sia una grande intesa.

Così, la giovane giornalista è decisa a mettere in campo tutte le sue armi più potenti per fare breccia nel cuore del pubblicitario.

Flora entra a conoscenza di vari dettagli che riguardano la vita di Adelaide. Purtroppo, però, nonostante le raccomandazioni di Umberto di non rivelare nulla a nessuno, si lascia sfuggire tutto con Fiorenza. Quest'ultima, coglie subito l'occasione per cercare di mettere in ridicolo la Contessa, sfruttando delle informazioni così delicate sul suo conto.