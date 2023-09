Cosa succede nelle nuove puntate della soap opera La Promessa in onda su Canale 5? Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Cruz ordinerà a Petra di uccidere la baronessa, colei che la metterà nei guai subito dopo l'arrivo alla villa. Nel frattempo, Jana si ammalerà gravemente e la colpa sarà di Jimena.

Manuel sarà angosciato alla sola idea di perdere Jana, ignaro del fatto che la responsabile delle sue condizioni è Jimena, la donna che ha sposato e che lo sta ingannando da sempre.

Jana si ammala gravemente: anticipazioni La Promessa

Come raccontano le anticipazioni, nelle prossime puntate Jimena verrà a sapere che Jana ha tentato di far recuperare la memoria a Manuel, rischiando di far saltare le sue nozze.

Furiosa, la spedirà alla tenuta dei suoi genitori, dove verrà costretta a lavorare incessantemente giorno e notte.

Dopo diverse settimane Jana farà ritorno alla villa ma le sue condizioni di salute saranno gravemente compromesse. Oltre alla mancanza completa di forze, sarà afflitta da vertigini e da una preoccupante malattia respiratoria.

Cruz non ne vorrà sapere di curarla e Jana sarà in punto di morte, se non fosse che Mauro, con un gesto generoso, riesca a procurarsi le medicine necessarie per sperare di salvarla.

Jimena riduce Jana in punto di morte: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Inoltre le anticipazioni delle prossime puntate La Promessa raccontano che Manuel sarà molto preoccupato per le condizioni di Jana, che non riesce a riprendersi.

Jimena gli impedirà di farle visita, ma questa volta i suoi capricci non avranno alcun effetto.

Manuel soffrirà molto vedendola in quello stato e chiederà a Jimena cosa sia davvero successo al Palacio de los Infantes e lei, ovviamente, fingerà di non saperne niente.

Tuttavia, la verità verrà a galla dopo che Catalina indagherà sull'accaduto, dicendo a Manuel che è stata Jimena a ordinare ai suoi genitori di maltrattare Jana per vendicarsi.

Cruz ordina a Petra di uccidere la baronessa: anticipazioni La promessa nuove puntate

Continuando con le anticipazioni della soap La Promessa, vedremo Alonso proporre a Cruz di accettare il denaro che Lorenzo le ha proposto di prestargli, senza sapere che i due si sono già accordati per mettere in piedi un piano volto a eliminare la baronessa.

Cruz non vorrà di certo rischiare che la colpa ricada su di lei: sarà Petra a fare in modo che la baronessa muoia dopo che le verrà ordinato di servirle del the avvelenato.

Peccato che Cruz non sia al corrente del fatto che Lorenzo e la baronessa siano diventati amanti e che molto presto diventerà lei stessa la loro vittima.