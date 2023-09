Le nuove anticipazioni de La Promessa rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena legati in primis alle vicende di Jana, la quale si ritroverà a portare avanti la sua indagine per cercare di scoprire la verità sul suo passato familiare.

in questi episodi della soap opera destinati al pomeriggio di Canale 5, Jana farà una scoperta clamorosa e inaspettata sul conto di mamma Dolores, che si preannuncia decisiva per le sue indagini.

Jana scopre qualcosa di inatteso: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate de La Promessa in programma nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che Jana porterà avanti la sua indagine per arrivare a scoprire la verità sul conto della sua famiglia.

La domestica si servirà della presenza di Ramona, una donna che in passato ha avuto a che fare con sua madre Dolores e che conosce benissimo le sue vicende familiari.

In un primo momento, però, Ramona preferirà non sbilanciarsi oltre e non confessare apertamente a Jana quello che sa sul passato di sua madre, mantenendo così un certo riserbo.

La donna si limiterà a dare un consiglio a Jana: evitare di "scavare" in profondità e portare alla luce segreti che potrebbero metterla in serie difficoltà e anche in pericolo di vita.

Una scoperta su sua madre spiazza Jana: anticipazioni La Promessa

Tuttavia, col passare del tempo, sarà la stessa Ramona che inizierà a cambiare idea e si lascerà andare a delle confessioni inaspettate.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Ramona deciderà di confessare un segreto a dir poco clamoroso e inaspettato legato proprio al passato di Dolores.

Una confessione che, in quel momento, lascerà spiazzata e profondamente addolorata Jana: la domestica resterà senza parole per quanto le verrà confessato da Ramona sul conto della donna.

Al momento, però, le anticipazioni spagnole della soap opera non forniscono ulteriori dettagli sul segreto che metterà a soqquadro la vita di Jana, creando un po' di scompiglio.

Di cosa si tratta? Qual è questa verità che rischia di stravolgere per sempre la vita della domestica?

Jimena finge sulla gravidanza: anticipazioni La Promessa

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Jimena.

La donna, dopo aver rivelato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, si ritroverà in grande difficoltà nel portare avanti questo piano diabolico che rischia di mettere a durissima prova la sua relazione con Manuel.

Sì, perché la donna ha inventato tutto nei minimi dettagli, col solo obiettivo di non perdere il suo amato.