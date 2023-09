L'appuntamento con La promessa continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 anche in questa nuova collocazione autunnale e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lope, il quale si ritroverà in crisi per un terribile segreto legato al suo passato.

Spazio anche alle vicende di Pia: per la domestica del palazzo arriverà il momento del tanto atteso parto, ma le cose non andranno proprio nel verso sperato e si ritroverà in gravissime condizioni di salute.

Lope nasconde un terribile segreto: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Lope si mostrerà sempre più in crisi: c'è qualcosa che lo turba ma, fino a questo momento, non ha ancora avuto il coraggio di liberarsene e di uscire allo scoperto definitivamente.

E così, si scoprirà che Lope nasconde un terribile segreto legato al suo passato che inizialmente, preferirà tenere solo per se stesso.

Maria Fernandez, però, inizierà accorgersi che c'è qualcosa che non va nella vita di Lope: la donna si mostrerà particolarmente preoccupata e proverà a farlo aprire, ma non ci sarà verso di smuoverlo dal suo silenzio tombale.

Al momento, quindi, non si hanno ulteriori dettagli su questo terribile segreto che annaaglia Lope, il quale potrebbe venire fuori clamorosamente nel corso dei prossimi episodi della soap opera turca.

Pia pronta per il parto: anticipazioni La Promessa

Spazio anche alle vicende di Pia: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma su Canale 5, rivelano che per la domestica arriverà il momento fatidico del parto.

Pia porterà avanti la sua gravidanza nonostante quella terribile violenza che ha subito dal barone Juan (ormai passato a miglior vita).

La donna si preparerà a vivere uno dei momenti più emozionanti della sua vita, coadiuvata dalla presenza delle sue amiche e colleghe, tra cui Jana che non la lascerà mai sola.

Pia si ritrova in pericolo di vita: anticipazioni La Promessa

Eppure, il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni della soap opera La Promessa rivelano che il travaglio di Pia sarà più difficile e complicato del previsto.

La domestica si ritroverà in grande difficoltà e inizierà a perdere più sangue del dovuto, al punto che il medico che la assisterà si renderà conto subito della gravità della situazione.

Pia si ritroverà a rischiare la vita: le sue condizioni saranno gravissime e non si esclude che la donna possa non sopravvivere a questo parto. Un vero e proprio choc per Jana, la quale spererà con tutte le sue forze che l'amica Pia possa riuscire a superare questo momento e tornare alla vita.