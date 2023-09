La Promessa continua il suo appuntamento per il pomeriggio di Canale 5 e le anticipazioni annunciano che le prossime puntate saranno ricche di novità. Si scoprirà che ad impegnare la spilla della marchesa è stata Cruz che dovrà affrontare l'ira di Alonso. La donna, inoltre, sarà preoccupata per l'interesse di Curro di scoprire chi è il suo padre biologico. Ci sarà spazio anche per Pia che avrà un malore a causa della fascia che preme la sua pancia per nascondere la gravidanza.

Anticipazioni de La Promessa: Mauro andrà dall'usuraio che ha preso la spilla

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle prossime puntate emergerà la verità sulla spilla della marchesa. Catalina non si darà per vinta e nonostante il divieto di Cruz si metterà alla ricerca del gioiello, a costo di andare a trovare l'usuraio che l'aveva comprata per la prima volta. Mauro si offrirà di andare dall'usuraio al posto della ragazza e riuscirà a scoprire che a rubare la spilla è stata Cruz.

Catalina pretenderà una confessione dalla donna che dovrà affrontare anche l'ira di Alonso. Il marchese litigherà con Cruz per aver impegnato la spilla della sua defunta moglie e nella discussione riemergeranno molte incomprensioni passate.

Nonostante tutto, Cruz deciderà di affidare ad Alonso la gestione dell'eredità lasciata dal barone, perché avrà paura delle intenzioni di Lorenzo.

Anticipazioni delle prossime puntate: Lorenzo sempre più violento con Curro

Le prossime puntate de La Promessa vedranno in primo piano anche Curro che dopo aver parlato con Jana deciderà di approfondire il suo rapporto con il padre. Il ragazzo farà molte domande a suo padre, ma non risolverà nulla perché l'uomo reagirà ancora una volta con la violenza.

I dubbi sulla paternità di Lorenzo si faranno sempre più strada in Curro che vorrà conoscere le sue vere origini. Quando Cruz verrà a sapere della curiosità di suo nipote verso il padre biologico sarà molto preoccupata per quello che potrebbe accadere.

Pia avrà un malore a causa della fascia stretta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle prossime puntate avrà ampio spazio anche Pia che avrà un malore e rischierà di perdere i sensi.

La gravidanza della governante, infatti, andrà avanti e la fascia per nasconderla sarà sempre più stretta e pericolosa.

Per Jimena, invece, proseguiranno i preparativi del matrimonio con Manuel nonostante suo padre proverà a farla ragionare. La ragazza sembrerà decisa e nulla le farà cambiare i suoi piani per il futuro. Infine, il marchese manderà a chiamare Simona e Candela e tutti penseranno che voglia licenziarle. A questo proposito, Jana proporrà a tutta la servitù di lasciare in massa La Promessa.