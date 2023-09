La Promessa continua la sua messa in onda sia in Italia che nella sua madre patria. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna rivelano che le prossime puntate saranno sempre più coinvolgenti. La soap opera aprirà le porte ad un nuovo personaggio destinato, a quanto pare, a stravolgere la vita di Jana. Proprio quest'ultima finirà per interagire maggiormente con la new entry, forse riuscendo a mettere da parte il suo amore per Manuel.

Stando agli spoiler, questo nuovo personaggio sarà un giovane medico, nonché amico di Manuel. Quando arriverà alla tenuta, finirà per scontrarsi con la domestica bionda.

Inizialmente i due non sembreranno andare affatto d'accordo, ma la situazione finirà per cambiare completamente. Si arriverà al punto che Jana e questa new entry si lasceranno andare ad un abbraccio, davanti allo sguardo di Manuel.

Anticipazioni Spagna de La Promessa: arriva il giovane medico Abel

Nelle prossime puntate de La Promessa farà il suo ingresso un nuovo medico di nome Abel Bueno. In realtà, quest'ultimo sarà anche un carissimo amico di Manuel. L'incontro iniziale tra la new entry e la protagonista centrale della soap opera sarà tutt'altro che amichevole. A causa di un'incidente d'auto, che avverrà mentre Jana attraverserà la strada, porterà i due a battibeccarsi di continuo. Quando Simona accuserà un malore, saranno proprio le abilità di Jana a salvarla, catturando così l'interesse di Abel.

E giorno dopo giorno i due finiranno per mettere da parte ogni disaccordo riguardo le rispettive differenze sui metodi di guarigione.

Un giorno Jana si recherà a casa di Ramona e l'aiuterà a scampare al peggio pur avendo a disposizione ben poche risorse. Abel, che finirà per pedinare la domestica della tenuta, deciderà di unirsi a lei nella cura della donna.

Sarà così che i due inizieranno a collaborare, rafforzando il loro legame. Il nuovo e giovane medico inizierà a sentirsi sempre più colpito e interessato alla domestica, diventando il suo più grande sostenitore.

Manuel assiste all'abbraccio tra Jana e il suo amico nelle puntate spagnole de La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo Jana e Abel concedersi un abbraccio, davanti agli occhi di Manuel.

E tra uno sguardo e un sorriso, tra i due finirà per instaurarsi una chimica che sembrerà andare ben oltre l'ambito professionale. In Spagna non escludono che possa sbocciare l'amore e che questo Abel provi dei sentimenti romantici verso la donna di cui è innamorato anche il suo amico. Soltanto il tempo saprà dire se questo giovane medico sarà quella cura di cui Jana ha tanto bisogno per riuscire a mettere una pietra sopra quell'amore impossibile con l'erede della famiglia De Lujan.