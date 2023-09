Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 4 al 9 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in una casa di moda americana annunciano che Quinn Fuller farà una brutta scoperta: sorprenderà Eric Forrester mentre la tradisce con Donna Logan.

Anticipazioni Beautiful: Ridge non crede ai sentimenti di Carter per Paris

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge cercherà di convincere Zende a uscire con un'altra ragazza. Il giovane però non se la sentirà di accettare il suo consiglio.

Più tardi Ridge avrà un confronto con Carter, a cui confiderà di non credere ai sentimenti che prova per Paris, visto che è ancora innamorato di Quinn. Anche Grace disapproverà il fidanzamento tra la figlia e l'avvocato. Dello stesso parere sarà Hope, la quale crederà che la sorella di Zoe abbia troppa fretta di sposarsi con Carter.

Quest'ultimo confiderà a Ridge di essere ancora innamorato di Quinn, e l'uomo lo esorterà a non sposarsi solo per dimenticare la moglie di Eric.

Zende accetta di partecipare al matrimonio di Paris

Quinn e Carter avranno un chiarimento, dichiarando che non si dimenticheranno mai l'uno dell'altra. Il giorno successivo si celebrerà il matrimonio tra Carter e Paris. Ridge sarà molto preoccupato per il suo amico e finirà per confidare a Katie che Carter sta sposando la sorella di Zoe solo per sfuggire ai suoi sentimenti per Quinn.

Eric confesserà a Donna di voler lasciare libera la moglie di vivere la storia con l'avvocato. Zende accetterà di partecipare al matrimonio di Paris, mentre Quinn sarà in ansia per la salute del marito, per questo motivo inviterà Bridget al club per parlare della tachicardia anomala registrata dal braccialetto elettronico indossato da Eric.

Quinn scoprirà che i campi di pickleball sono chiusi. Carter, intanto, sarà pronto a sposare Paris, nonostante Ridge cerchi in ogni modo di fargli cambiare idea. Anche Grace proverà a dissuadere la figlia a non sposarsi con il legale.

Quinn sorprenderà suo marito a letto con Donna. Eric si scuserà con la moglie, facendole però presente che anche lei ama un altro.

Per questo motivo il capostipite dei Forrester consiglierà a Quinn di fermare il matrimonio tra Paris e Carter. La coppia raggiungerà la consapevolezza che il loro matrimonio è ormai arrivato al capolinea visto che sono innamorati di altre persone.