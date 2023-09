Accadranno tante novità nel corso delle puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che l'alleanza tra Fikret e Umit inizierà a scricchiolare. Il figlio illegittimo di Adnan Yaman scoprirà che la direttrice dell'ospedale di Cukurova si è davvero innamorata di Demir Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Lutfiye arriva a Cukurova per aiutare Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Lutfiye giungerà a Cukurova. Ali Rahmet chiamerà la donna per aiutaarlo a convincere Fikret a rinunciare alla guerra contro Demir.

L'impresario non riuscirà a far desistere il nipote nella sua vendetta contro la famiglia Yaman. Lutfiye, seppur titubante, accetterà l'invito di Ali Rahmet, tanto che dopo alcuni giorni deciderà di affrontare il nipote Fikret. L'uomo accoglierà calorosamente la zia a Cukurova. Tuttavia, ma il confronto con lei non avrà l'esito sperato da Ali Rahmet.

Il ragazzo non vuole fermare la sua vendetta contro la famiglia Yaman

Nelle prossime puntate della soap opera, Lutfiye chiederà a Fikret (Furkan Palalı) per quale ragione voglia vendicarsi della famiglia Yaman, dicendogli che forse non si sentirà in pace nemmeno quando avrà fatto pagare a Demir gli sbagli compiuti in passato da Adnan senior. Fikret non ascolterà il suggerimento della zia, visto che vorrà vendicare la madre Safiye, trattata come una donna di facili costumi da Adnan.

Il ragazzo non vorrà sotterrare l'ascia di guerra e lo dimostrerà durante una nuova discussione con la sua alleata Umit.

Fikret capisce che Umit è davvero innamorata di Demir

Fikret crederà che Umit abbia rivelato a Demir (Murat Ünalmış) la presenza della dinamite sotto i camion di frutta dell'azienda del fratellastro, mandando a monte il suo piano per procurargli un grave danno economico.

Per questo motivo non esiterà ad affrontare la ragazza. Un confronto dai toni aspri che diventerà sempre più acceso quando Fikret capirà che la donna si è davvero innamorata di Demir, invece di sedurlo per rovinare il matrimonio con Zuleyha (Hilal Altınbilek). In questo modo l'alleanza tra i due rischierà di venire meno, scatenando così nuove dinamiche all'interno della soap opera ambientata a Cukurova.

Terra amara è in onda tutti i giorni su Canale 5 e in diretta streaming, oppure in modalità on demand, sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.