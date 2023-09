Ottime notizie per gli appassionati de La Promessa che dal 4 settembre 2023 raddoppia gli episodi giornalieri. Su Canale 5 in onda dunque doppia puntata, in seguito allo stop di My home my destiny che, comunque, si potrà vedere su Mediaset Infinity.

Croce e delizia per i telespettatori, perché con il ritorno di Uomini e donne alle 14:45, con tutta probabilità dovranno dare l'addio alla soap campionessa di ascolti, a meno che Mediaset non decida di cambiare il palinsesto e inserire La promessa al suo interno.

Di seguito, tutte le variazioni di programmazione e quando ci sarò l'ultima puntata.

La Promessa raddoppia le puntate su Canale 5: da quando e nuovi orari

La soap opera La Promessa, in prima visione italiana su Mediaset, ha registrato ascolti altissimi su Canale 5. Come spesso succede, arrivano tuttavia variazioni impreviste di palinsesto che non fanno di certo piacere a molti telespettatori.

Una delle soap estive che è andata a occupare il pomeriggio sostituendo Uomini e Donne e Pomeriggio 5 è stata My home my destiny, che si avvia però alla conclusione.

Proprio per questo motivo, La Promessa si inserisce nella fascia oraria della soap turca, raddoppiando gli episodi. Dal 4 settembre, vedremo dunque due puntate dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45 circa.

Confermata anche la messa in onda dell'episodio La Promessa il sabato pomeriggio sempre dalle 14:45.

La nuova programmazione: telespettatori furiosi per ipotesi cancellazione La Promessa

Ci saranno diversi cambiamenti, per ora positivi, che riguardano la soap. Dal 4 all'8 settembre in onda due episodi a partire dalle 14:45.

Previsto inoltre l'episodio del sabato pomeriggio, al medesimo orario, dal 9 settembre. Le puntate possono essere seguite anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche le repliche.

Tuttavia, stando a quanto emerso da Tv Serial, pare che, dopo il ritorno di Uomini e donne - che occupa lo slot riservato alla soap - La Promessa venga cancellata, almeno fino alla prossima estate. Quando verrà trasmessa quindi l'ultima puntata?

La Promessa su Canale 5 cancellata da Uomini e donne?

L'ipotesi della cancellazione della soap dal palinsesto di Canale 5 sta facendo infuriare i telespettatori, che tanto si sono affezionati a questa soap.

La notizia non è ancora ufficiale, ma resta da capire se Mediaset opterà per lo stop delle nuove puntate La Promessa oppure la inserirà in un'altra fascia oraria.

Un'altra possibilità è quella di trasferire la telenovela su Mediaset Infinity, anche se i fan preferirebbero guardare le puntate in tv. Non resta che aspettare per avere aggiornamenti riguardo il futuro dell'amatissima soap opera.