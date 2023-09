il 24 agosto 2023 sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e stando alle anticipazioni trapelate ci sono dei grandi assenti dal parterre maschile, su tutti Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Quest'ultimo, giovedì 31 agosto, ha deciso di fare chiarezza in merito alle voci di un presunto addio al programma servendosi come al solito del suo account Instagram.

Lo sfogo di Incarnato

Da settimane non si fa altro che mormorare di un presunto addio da parte di Armando Incarnato a Uomini e donne. Stanco di leggere dei gossip sul suo conto, il diretto interessato ha deciso di intervenire: "È la mancata conoscenza che vi frega.

Parlate meno, potreste fare brutte figure. Sono finalmente nel dodicesimo mese, quello del riposo. E voi?".

Insomma, Incarnato non sarebbe stato fin qui presente nel programma tv solo perchè sarebbe ancora in 'ferie'. Sarà davvero così? Il post è polemico ma non chiarisce del tutto la situazione.

I rumors sullo storico cavaliere

Da quando sono riprese le registrazioni di Uomini e Donne molto è stato detto e scritto sull'assenza di Armando Incarnato. Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, questa estate il cavaliere avrebbe confidato personalmente a qualcuno che non sarebbe più tornato nel parterre maschile. Un'altra segnalazione che lo ha visto protagonista riguardava un presunto fidanzamento, cosa che di per se avrebbe implicitamente escluso una sua partecipazione al programma il cui scopo è appunto quello di far si che i presenti incontrino potenziali nuovi partner.

Sempre servendosi di Instagram però, Incarnato ha categoricamente smentito la cosa.

Riccardo Guarnieri tace sulla sua assenza

A differenza di Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri non ha proferito alcuna parola circa la propria assenza in queste prime battute di Uomini e Donne. Stando all'ultima segnalazione ricevuta dall'influencer Deianira Marzano, il cavaliere pugliese sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza.

L'utente che ha riportato la segnalazione ha sostenuto come la nuova presunta fiamma di Riccardo sia molto bella e che non abbia nulla a che fare con le dame conosciute dall'uomo all'interno del dating show. Lo stesso Riccardo sarebbe apparso molto più spensierato e in ottima forma fisica.

Tuttavia, è bene prendere la notizia con le pinze poiché Guarnieri non ha confermato o smentito di avere una relazione in corso.