La Promessa ha in serbo due puntate scoppiettanti per i suoi telespettatori. Le anticipazioni dei giorni 7 e 8 settembre rivelano che sarà annunciata una morte, destinata a dar via a un fitto mistero. A perdere la vita sarà il barone. Manuel, invece, inizierà a riprendersi, anche se la sua memoria continuerà a vacillare. Jimena sfrutterà l'amnesia del promesso sposo per manipolare i ricordi a suo favore, aiutata nell'operazione da donna Cruz.

Jana, invece, farà di tutto per stare con Manuel, tuttavia verrà beccata dal nuovo maggiordomo Gregorio.

Quest'ultimo avrà intenzione di rinnovare il personale addetto alla cucina, finendo per indignare Candela e Simona. Decise a chiarire il mistero riguardante padre Camilo, le due cuoche della tenuta rovisteranno nella sua stanza. Sarà così che scopriranno la lettera che il falso prete ha ricevuto dal duca del Los Infantes, ma finiranno per farsi beccare da Petra. Le due cuoche andranno incontro al licenziamento.

Anticipazioni La Promessa del 7 settembre: ritrovato il corpo del barone

Con Manuel privo di ricordi, Jimena deciderà di approfittarne per manipolarlo. La ragazza coinvolgerà donna Cruz nel suo piano, la quale acconsentirà e si assicurerà che tutta la famiglia, servitù compresa, eviti di parlare a Manuel del suo passato.

Alla tenuta si insedierà un nuovo maggiordomo, Gregorio, che verrà incaricato di ritrovare una spilla della defunta marchesa. Gregorio non esiterà a dare del filo da torcere a tutto lo staff, informando Simona delle nuove direttive sui pasti del personale. A quanto pare Gregorio avrà intenzione di rimpiazzare tutta la servitù in cucina con delle cuoche della provincia.

Simona e Candela saranno a dir poco indignate.

Spazio anche a Maria nelle prossime puntate della soap opera spagnola. La domestica non esiterà a mettere Simona al corrente dell'affetto del carillon che le ha donato Salvador per festeggiare il loro primo mese di fidanzamento. Gregorio irromperà nel momento confidenziale, rovinandolo e rimproverando Maria di aver poltrito in orario di lavoro.

Intanto Funes si appresterà a interrogare tutta la servitù in merito alla misteriosa scomparsa del barone quando, nel pieno della notte, informerà la famiglia Lujan di aver ritrovato l'uomo.

La Promessa spoiler dell'8 settembre: Simona e Candela pizzicate nella camera di Camilo

Simona e Candela si ritroveranno a indagare su Padre Camilo, finendo per rovistare nella sua stanza e scovando una lettera inviatale dal duca in persona. Le due cuoche verranno scoperte da Petra, la quale metterà al corrente il maggiordomo Gregorio dell'accaduto. Per Simona e Candela si prospetta il licenziamento. Ciononostante le donne informeranno Lope di quello che hanno scoperto su Camilo: è stato incaricato di indagare sugli inquilini della tenuta.

Maria vuole far assistere Manuel al funerale del nonno

Jimena inizierà a mettere in campo il suo piano per manipolare i ricordi di Manuel. Quest'ultimo le chiederà di non raccontargli bugie, anche perché verrà a conoscenza della dipartita del barone. Poco dopo Jana si intrufolerà nella camera di Manuel, ma verrà pizzicata da Gregorio. Il maggiordomo dapprima la rimprovererà, poi redarguirà Mauro di non far entrare nessuno nella stanza dell'erede Lujan. Manuel inizierà a riprendersi e Maria studierà un metodo per far sì che possa prendere parte alla commemorazione funebre del nonno, in modo da verificarne la reazione.