Come finisce la prima stagione della soap opera La promessa? Quali saranno i colpi di scena che ci saranno nel corso del gran finale? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana, la quale si ritroverà a dover dire addio per sempre al grande amore della sua vita.

Spazio anche alle vicende di Cruz che, dopo aver tentato di uccidere la baronessa di Grazalema, verrà ricoverata in una casa di cura.

Jana disperata per l'addio a Manuel: come finisce la prima stagione de La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il gran finale della prima stagione de La Promessa rivelano che il matrimonio tra Manuel e Jimena diventerà realtà.

I due si ritroveranno così a pronunciare il fatidico sì che li porterà a diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Un colpo di scena spiazzante e dolorosissimo per Jana, al punto che la donna proverà anche a fermare le nozze tra i due ma alla fine deciderà di arrendersi e quindi di fare un passo indietro.

Al tempo stesso, però, Jana sarà a dir poco disperata e affranta dal dolore perché sa di aver perso il grande amore della sua vita.

Come se non bastasse nei giorni successivi al matrimonio, Manuel cambierà radicalmente atteggiamento nei confronti della domestica, mostrandosi molto più dispotico e a tratti antipatico.

Cruz prova a uccidere la baronessa: come finisce la prima stagione de La Promessa

Sarà l'ennesima batosta per Jana, la quale si renderà conto che deve accettare l'evolversi della situazione e quindi fare un passo indietro in tutta questa intricata vicenda.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sul finale della prima stagione de La Promessa, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Cruz.

La donna, infatti, darà il peggio di sé stessa nel momento in cui proverà a far fuori per sempre la baronessa di Grazalema.

Tra le due rivali ci sarà un durissimo e acceso scontro, durante il quale Cruz perderà completamente il controllo della situazione e si scaglierà contro la donna con lo scopo ben preciso di toglierle la vita con le sue stesse mani.

Cruz costretta ad andare via dal palazzo: anticipazioni La Promessa finale

La baronessa, quindi, vivrà dei veri e propri momenti di terrore e arriverà a pensare di essere oramai destinata a una morte certa.

Alla fine, però, riuscirà a salvarsi e a quel punto deciderà di procedere contro Cruz, intenzionata a sporgere denuncia.

I suoi familiari interverranno per bloccare la denuncia e troveranno una soluzione: Cruz sarà costretta ad andare via dal palazzo e verrà internata in una casa di cura, dove la assisteranno giorno e notte per farla riprendere.