Continua la messa in onda dello sceneggiato La Promessa in onda su Canale 5 e che per proseguirà anche dopo l'estate. Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che Alonso spedirà Cruz al sanatorio mentale mentre Manuel sarà nelle mani della perfida Jimena, pronta a mettere in atto l'ennesimo piano per manipolarlo.

Jana non potrà fare molto in questa spiacevole situazione, anzi: sarà proprio Manuel stesso ad allontanarla, per evitare che Jimena possa vendicarsi ancora di lei.

La Promessa: Manuel nelle mani di Jimena nei nuovi episodi su Canale 5

Jimena si vendicherà di Manuel quando scoprirà la lettera d'amore che ha inviato a Jana.

Il suo piano prevede che tutti, alla villa, assistano alla lettura della missiva, così da mettere in ridicolo i diretti interessati e la reputazione della famiglia di Manuel.

Davanti a questa pericolosa prospettiva, Manuel non avrà altra scelta se non quella di allontanare in malo modo Jana, che si rifugerà in silenzio e tra le lacrime nella sua stanza.

Nonostante ciò, Jimena si renderà conto che il marito è sempre triste e che pensa ancora al suo amore perduto. A quel punto, la donna farà un'altra infida mossa.

Jimena finge di essere gravemente malata per manipolare Manuel

Come svelano le anticipazioni La Promessa Jimena si fingerà malata per avere tutte le attenzioni di Manuel, che sarà invece in pensiero per Jana e per il trattamento che le ha riservato, costretto dalle circostanze.

Intanto, la presenza di Elisa, la vera ereditiera del barone, farà andare fuori di testa Cruz, che ordinerà a Petra di servirle un the avvelenato.

Sarà Lorenzo a salvare la baronessa - sua amante - mettendola in guardia con largo anticipo. Ed ecco che Cruz tenterà di ucciderla con le sue mani. Alonso la coglierà in flagrante e prenderà per lei una decisione che le spezzerà il cuore e la reputazione.

Cruz ricoverata in una clinica per malattie mentali

Nei prossimi episodi della soap La Promessa Cruz ordinerà l'omicidio della baronessa ma senza riuscirci. Nemmeno lei porterà a termine la sua vendetta, perdendo ogni controllo.

Alonso, sebbene con estrema fatica, riuscirà a placare la paura e la rabbia della baronessa Elisa, convincendola a non denunciare Cruz per tentato omicidio.

In cambio, le prometterà che farà ricoverare Cruz in un sanatorio per malattie mentali. Non sarà facile convincerla, ma Alonso avrà la meglio. La moglie, infatti, capirà che è meglio sparire per un po' piuttosto che finire in prigione. Nel frattempo, avrà il tempo per meditare la sua nuova vendetta ai danni della baronessa.