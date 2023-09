Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana, la quale farà i conti con una scoperta inaspettata legata al suo passato familiare.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Jimena che, nel corso dei prossimi episodi della soap, si ritroverà in difficoltà per mezzo della sua finta gravidanza e dovrà trovare delle scuse plausibili per poterla giustificare.

Jana scopre che Dolore non è morta: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana, la quale si ritroverà a indagare nuovamente sul passato della sua famiglia.

La donna non ha alcuna intenzione di arrendersi e deciderà di tenere sotto controllo Ramona, dato che la donna sa dei segreti legati a Dolores, che potrebbero esserle utili per arrivare finalmente ad avere sotto controllo il quadro della situazione.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare e gli spoiler delle nuove puntate della soap opera rivelano che Ramona si lascerà andare a una confessione inattesa.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, infatti, rivelano che Ramona si lascerà andare a una rivelazione che cambierà per sempre la vita della domestica.

Jana scopre che Dolores non è morta: anticipazioni La Promessa

Dopo aver tentennato a lungo e aver chiesto più volte a Jana di non farle domande, Ramona le svelerà che Dolores non è morta per davvero.

Jana, quindi, scoprirà che sua mamma sarebbe ancora in vita e questo per lei sarà uno choc, al punto da decide di voler scoprire se Ramona sta dicendo il vero oppure se mente spudoratamente e quindi sta inventando una marea di frottole per ingannarla.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Jimena.

Jimena si ritrova nei guai: anticipazioni La Promessa nuove puntate

La donna sta portando avanti il suo piano spietato ai danni di Manuel, ingannandolo con la storia della finta gravidanza.

Eppure, col passare del tempo, Manuel inizierà a sospettare che la donna lo stia solo prendendo in giro: il colpo di scena ci sarà nel momento in cui scoprirà che la donna sta avendo delle perdite di sangue e a quel punto capirà che c'è qualcosa che non va in tutta questa faccenda.

Jimena si ritroverà così a vivere dei momenti di puro terrore e paura, dato che capirà di essere nei guai e di dover trovare l'ennesima scusa plausibile per evitare che il suo piano diabolico possa essere smascherato.