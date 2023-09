Nella prossima puntata de La Promessa che andrà in onda martedì 19 settembre, Lorenzo proporrà a Curro di andare a fare visita a Eugenia in sanatorio. Ma da quell'incontro Curro uscirà sconvolto, come se avesse scoperto qualcosa di molto importante.

Nel frattempo Padre Camillo verrà smascherato e arrestato dopo aver attentato alla vita di Don Alonso, Conrado e Lope che erano stati tratti in ostaggio dall'uomo nel disperato tentativo di salvarsi e fuggire.

Padre Camilo viene smascherato ne La Promessa

Padre Camillo, l'uomo che ha celato a lungo la sua vera identità sotto il manto di un finto sacerdote, verrà finalmente smascherato dando il via a una serie di eventi drammatici che terranno gli spettatori sulle spine.

In un clima di crescente tensione, Don Alonso e Conrado si troveranno così in pericolo, minacciati proprio da Camillo che li catturerà rendendoli prigionieri. La situazione si farà ad un certo punto estremamente critica: il finto prete minaccia i due uomini con una pistola e nel frattempo pianifica la propria fuga.

Catalina salva suo padre e il sergente, Lope in pericolo

Mentre accade tutto questo, Catilina, con la sua astuzia e intuito, si accorgerà che qualcosa non quadra e deciderà di intervenire per liberare suo padre e il sergente Conrado dalla prigionia. Sfruttando il caos della situazione, Camillo si rifugerà nelle cucine laddove prenderà in ostaggio Lope.

La tensione sarà palpabile e il destino di Lope pericolosamente in bilico.

Dopo alcuni momenti di grande confusione, il marchese e il soldato riusciranno finalmente a fermare il criminale e a consegnarlo alle autorità competenti, nella speranza di porre fine ad una minaccia che ha turbato il palazzo per molto tempo.

Lorenzo proporrà infine a Curro di andare a visitare Eugenia in sanatorio. Curro accetterà ma di ritorno dalla visita lascerà trasparire una profonda agitazione e senso di turbamento.

Riassunto della puntata precedente de la Promessa

Nella puntata precedente de la Promessa in onda lunedì 18 settembre, Catalina desidera scoprire chi abbia venduto la spilla di sua madre. Preoccupata che sua cugina stia per entrare in una situazione rischiosa, Martina chiede a Mauro di intervenire.

Insieme al giovane, i due riescono così a persuadere Catalina a permettere che sia il cameriere a gestire il tutto al fine di evitare che la marchesina si metta in pericolo. Nella storyline anche il personaggio di Don Gregorio, che continua a creare problemi a Simona e Candela.