Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction, per ciò che riguarda gli episodi di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, evidenziano che Roberto Ferri troverà Ida Kovalenko insieme al piccolo Tommaso, ma Marina Giordano non si fiderà nemmeno un po' della mamma biologica del bimbo.

Mariella, invece, tenterà tutto ciò che le verrà in mente pur di far tornare il sereno tra Massaro e Bice.

Roberto trova Ida e Tommaso, ma Marina non si fida affatto di Kovalenko

Le trame di Un posto al sole, in merito alle puntate del 27 e 28 settembre, raccontano che la ricerca di Ida e del figlio Tommaso darà finalmente i suoi frutti: Roberto e Marina riusciranno a trovare entrambi.

Dopo aver eliminato in via definitiva Lara dalla sua vita, Ferri sarà chiamato a vedersela con Kovalenko, mentre Marina non riuscirà a fidarsi minimamente della mamma di Tommaso.

Otello e Raffaele non sono d'accordo sulla possibilità di avere Rosa come portiera temporanea

Gli spoiler della telenovela, riguardo gli episodi di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, anticipano che la possibilità di dare momentaneamente a Rosa l'incarico di portiera di Palazzo Palladini sarà motivo di disaccordo tra Raffaele e Otello.

La continua presenza di Bice nei paraggi di Mariella, invece, proseguirà a non essere di gradimento per Guido. Nel frattempo Marina sarà sempre più diffidente nei riguardi di Ida.

Roberto mette Ida spalle al muro

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 del 27 e 28 settembre svelano che Roberto avanzerà una proposta a Ida che metterà la donna spalle al muro, mentre Raffaele riuscirà ad aggirare la diffidenza di Otello, mettendo in atto un escamotage atto a far diventare Picariello la sua nuova sostituta senza alcuna replica da parte di Testa.

Bice, poco dopo, continuerà a comportarsi in maniera distaccata nei riguardi di Massaro. Bice sarà ancora in collera per i tradimenti subiti. A voler portare nuovamente l'armonia in coppia sarà Mariella, ma i tentativi di ricucire il rapporto d'amore tra Cerruti e Sergio sembreranno vani da parte di Altieri. Riuscirà Bice a seppellire l'ascia di guerra verso Sergio?