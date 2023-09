Si profilano nuovi intrecci nella soap opera La Promessa. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda su Canale 5 nei giorni 13 e 14 settembre riportano che Jana informerà Pia del suo passato e di come stia cercando colui che ha ucciso la madre. Pia, di contro, le rivelerà la sua gravidanza. Intanto Gregorio riceverà maggiori poteri da parte di donna Cruz, d'ora in poi potrà licenziare il personale qualora lo riterrà necessario. Come prima cosa il maggiordomo vorrà allontanare Jana dalla tenuta.

Nel frattempo il padre di Curro, dopo la morte del barone, vorrà mettere mano sull'eredità del padre, generando così la preoccupazione dei marchesi.

Catalina sarà sul punto di smascherare Camilo, ma prima di tutto vorrà chiarire il mistero della spilla appartenuta a sua madre e rinvenuta sul cappotto di un'ignota signora.

Anticipazioni La promessa del 13 settembre: Lorenzo vuole appropriarsi dell'eredità del barone

Jana verrà a sapere da Pia che la sua gravidanza sta andando avanti, in quanto la governante della tenuta ha deciso di tenere il bambino. A questo punto anche Jana avrà un'intima confidenza da fare riguardo la sua presenza alla Promessa. Sarà così che Pia apprenderà che la domestica sta cercando di ritrovare il fratellino scomparso ancora in fasce e che intende vendicare l'assassinio della madre.

Intanto Lorenzo, nonché padre di Curro, avrà intenzione di mettere mano sull'eredità del padre, facendo impensierire sua sorella Cruz e don Alonso.

Donna Cruz permette a Gregorio di licenziare chiunque voglia

Il mistero legato a padre Camilo inizierà a schiarirsi nelle prossime puntate di questa soap opera spagnola. Catalina, sospettosa, porterà avanti delle indagini arrivando a scoprire che in realtà Camilo non è un vero prete. Con l'aiuto di Simona, inoltre, le due cercheranno di mettere l'impostore con le spalle al muro, ma prima dovranno scoprire come abbia fatto la spilla appartenuta alla precedente marchesa a finire sul cappotto di una baronessa che era presente al funerale del barone.

Donna Cruz, frattanto, concederà al maggiordomo di avere l'assoluto controllo sul personale, permettendogli di licenziare chiunque voglia. Gregorio non si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione e punterà gli occhi su Jana.

La promessa spoiler del 14 settembre: Jana nota delle ferite sulla schiena di Curro

Durante la pulizia all'interno della sala dei fumatori, Jana noterà Curro dolorante a causa di una spalla slogata.

La ragazza non esiterà a rimettergliela in sesto, ma il suo occhio cadrà su alcune ferite che Curro ha sulla schiena. Il giovane attribuirà la colpa ad un incidente avvenuto nel corso di una partita a tennis col padre. Intanto Jimena informerà Jana di star cercando di alterare la memoria di Manuel attraverso dei raccolti fasulli.

Candela darà un aiuto a Pia, poiché la gravidanza avanza e dovrà vestirsi adeguatamente per continuare a camuffarla. Nel frattempo Mauro sarà incaricato di sbarazzarsi degli oggetti presenti nell'hangar, il tuto per impedire a Manuel di recuperare la memoria, ma Jana lo fermerà per tempo.