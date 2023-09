Terminato ormai da diverse settimane Temptation Island, prosegue la querelle tra Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Le due ragazze continuano a stuzzicarsi a colpi di TikTok, ma questa volta Brunetti ha deciso di intervenire in prima persona per prendere le difese della sua attuale fidanzata: stando alla sua versione delle cose infatti, Perla continua ad offendere Greta in privato.

Lo sfogo di Mirko

Mirko Brunetti ha dunque deciso di intervenire per spezzare una lancia a favore di Greta Rossetti. Al contrario, non ha usato mezzi termini nei confronti della sua ex Perla Vatiero: "Premetto che l’unica intenzione è che certe cose vengano fuori per come sono andate e che per troppo tempo ho lasciato correre.

Il finto buonismo e il vittimismo a favor di telecamere e social non mi piace. Sono due mesi che, dalla diretta interessata, Greta subisce insulti molto pesanti dentro ma soprattutto fuori i social. Sono stato zitto per carattere e per evitare discussioni. Siamo stati fin troppo signori a rimanere in silenzio. Ma siamo essere umani anche noi e tutto ha un limite. Il rispetto deve essere reciproco e non solo a convenienza. P.S: Comunque nonostante tutto l’unico che non si è mai espresso su altre storie e che da dentro al villaggio a oggi non ha sputato nel piatto dove ha mangiato sono io. C’è chi dimentica troppo in fretta”.

Le dichiarazioni di Greta

Dal canto suo anche Greta Rossetti è intervenuta attaccando l'ex di Mirko Brunetti.

Scendendo nel dettaglio, la giovane ha spiegato di essere sempre stata vera al contrario di Perla. Convinta che i suoi fan meritino di sapere tutta la verità, l'ex tentatrice di Temptation Island ha promesso che a breve pubblicherà tutti i messaggi ricevuti dalla Vatiero in cui sono presenti numerosi insulti. Secondo Greta, è facile descrivere Perla come una vittima ma lontano dai social dimostrerebbe una certa cattiveria che ha messo a dura prova i suoi nervi: "Scopriamo tutti gli altarini, accadrà presto" ha concluso Greta.

Il commento di alcuni utenti del web

Il botta e risposta tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è stato commentato da alcuni utenti del web. Da un lato c'è chi si è schierato dalla parte della nuova coppia: secondo alcuni, Perla sarebbe infatti gelosa di vedere Mirko insieme ad un'altra donna. Altri utenti invece, hanno deciso di schierarsi dalla parte di Perla e continuano a sostenere che Mirko e Greta si siano fidanzati solo per avere visibilità.