La promessa prosegue su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 12 settembre annunciano una puntata molto importante. Si scoprirà, infatti, cosa è accaduto al barone, ucciso da Pia per difendere Teresa da una violenza. Il segreto di quella notte terrà unite Maria, Jana, Pia e Teresa, tutte complici di aver nascosto il corpo dell'uomo e inscenato un incidente. Le donne ripenseranno a quei terribili momenti e si faranno forza l'un l'altra.

Anticipazioni La Promessa: le domestiche parleranno della morte del barone

Le anticipazioni de La Promessa di martedì 12 settembre raccontano che il pubblico potrà scoprire nel dettaglio cosa è accaduto al barone de Linaja, attraverso il ricordo di Jana, Teresa, Pia e Maria.

Le quattro amiche si ritroveranno a pensare alla terribile sera in cui Teresa ha rischiato di essere abusata dal padre di Cruz. Pur di salvare la ragazza, Pia non ha esitato a colpire il barone con una statuetta, togliendogli la vita. La governante ricorderà gli attimi di forte paura e indecisione che lei e Teresa hanno vissuto quella notte. Si scoprirà che al momento del delitto, Jana e Maria si trovavano nella stanza accanto e sono accorse a vedere cosa fosse accaduto. Vedendo il corpo del barone, le donne hanno subito capito che dovevano agire in fretta e inventarsi qualcosa.

Anticipazioni La Promessa: l'occultamento del corpo del padre di Cruz

La puntata de La Promessa di martedì 12 settembre sarà fondamentale per capire cosa è successo al barone.

A togliergli la vita è stata Pia con una statuetta, perché l'uomo stava per abusare di Teresa così come aveva fatto con lei. Jana e Maria, entrate nella stanza in un secondo momento, hanno aiutato le donne a sbarazzarsi del corpo e a trovare un modo per non destare sospetti. Dopo aver avvolto il corpo del padre di Cruz in un tappeto, le quattro amiche lo trascineranno al piano di sotto e poi penseranno al da farsi.

Tutta la verità sulla scomparsa del barone de Linaja

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella puntata di martedì 12 settembre verrà alla luce la verità sulla morte del barone. Dopo aver portato il corpo al piano di sotto, Jana, Maria, Teresa e Pia hanno ricordato che l'uomo era in partenza per Cordoba. L'unico modo per non destare sospetti, quindi, è stato quello di inscenare un'improvvisa partenza dell'uomo caricando il suo corpo nell'auto.

Jana e Pia hanno guidato fino ad un crepaccio, per poi spingere l'auto con il barone nel vuoto, inscenando un incidente. Maria e Teresa, invece, sono rimaste a casa per eliminare ogni prova del delitto che era stato commesso. Grazie ai ricordi e ai discorsi delle quattro donne, il pubblico potrà finalmente dare delle risposte alle tante domande sulla morte del barone.