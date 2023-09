Dopo oltre 20 anni di Rai (la prima puntata è andata in onda il 13 settembre 2003 su Rai 3), quest’anno Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio andrà in onda sul canale 9, di proprietà del gruppo Discovery Warner Bros. Squadra che vince non si cambia anche se cambia il presidente si potrebbe dire: l'ex volto Rai ha infatti portato con se parecchi membri del 'vecchio' cast - su tutti Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Filippa Lagerbäck - con qualche piccola novità a rendere più succulento l'esordio su un'altra rete.

Che Tempo che Fa sul Nove, quando torna Fabio Fazio in tv

La prima puntata del programma condotto da Fabio Fazio e da Luciana Littizzetto andrà in onda domenica 15 ottobre 2023 a partire dalle ore 19.30: è questa la fascia oraria decisa del gruppo Discovery per la trasmissione di Fabio Fazio, con alcune novità però rispetto al passato.

Alle 19,30 su 9 inizierà così la novità Che tempo che farà con Fabio Fazio, Nino Frassica (anche lui rimasto nel team), Littizzetto e Lagerback ad interagire insieme agli ospiti della serata. A seguire andrà in onda Anteprima, Che tempo che fa e il Tavolo (dalle 22 circa).

Gli ospiti fissi

Gli ospiti fissi di Che tempo che fa 2023/24 (e di Che Tempo che fa - il tavolo), confermati da Fazio stesso durante la conferenza stampa di presentazione, sono i seguenti:

Michele Serra

Nino Frassica

Roberto Burioni

Massimo Giannini

Mara Maionchi

Maurizio Ferrini

Francesco Paolantoni

Ornella Vanoni

Ubaldo Pantani

"Abbiamo deciso che faremo Che tempo che fa.

Uguale. Non cambia niente" ha esordito Fazio nella conferenza stampa di presentazione ringraziando poi tutti i suoi compagni d'avventura: "Grazie è la parola che voglio dire ai nuovo colleghi che ci hanno dato questa seconda possibilità di rinascita. Dopo 40 anni di carriera, rinascere è bellissimo. Già sei anni fa si poteva compiere questo passaggio.

E’ arrivato in un momento di entusiasmo, essere ben accolti, l’affetto che abbiamo trovato tutti assieme, è quello che di più bello si possa desiderare. Grazie di cuore. La libertà di essere contemporanei è il valore su cui ci siamo trovati con grande allegria“.

"Il pubblico non sarà disorientato, nel senso che troverà Luciana, me, Roberto Burioni, Michele Serra, Nino Frassica" ha proseguito lo storico conduttore tv evidenziando come fosse importante per lui mantenere inalterata una struttura che nell'arco dell'ultimo ventennio ha saputo fare breccia nel cuore dei telespettatori.

E a proposito di strutture inalterate, insieme a Fabio Fazio ci sarà anche Luciana Littizzetto, che però presenzierà anche in altri programmi Mediaset. Quando sono stati presentati i nuovi palinsesti è stato infatti ufficializzato che sarà tra i giudici di Tu si que vales insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Presidente della giuria popolare sarà Sabrina Ferilli.

Solo di recente è stata infine ufficializzata una new entry, Ornella Vanoni: "Caro Fabio a te regalo quel che resta della mia gioventù" ha postato sul social X (quando ancora si chiamava Twitter) l'artista che farà dunque parte del cast della nuova edizione. Ornella Vanoni compirà 89 anni il 22 settembre ma "la sua presenza" ha detto Fazio, "è per il pubblico giovane. Perché non conta l’età anagrafica, ma la sua imprevedibilità. Lei è davvero capace di tutto".