Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate de La Promessa in programma dall'11 al 15 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che verrà fuori che Pia è l'assassina del Barone Juan. Mauro, invece, sarà pronto a distruggere le cose presenti nell'hangar di Manuel.

Anticipazioni La Promessa: Pia ha ucciso il barone per salvare Teresa

Le anticipazioni di La Promessa svelano che Gregorio minaccerà il personale di servizio di gravi ritorsioni se non salterà fuori la spilla che è stata rubata.

Il maggiordomo avviserà anche la guardia civile di proseguire le indagini sul furto. Pia, invece, rimarrà vicina a Romulo, declassato dalla sua posizione dopo l'arrivo di Gregorio. Proprio quest'ultimo inviterà Jana a uscire dalla stanza di Manuel. La famiglia Lujan celebrerà i funerali del Barone Juan, dove parteciperanno anche Petra e Padre Camilo.

Manuel, invece, riferirà di sentire odore di camomilla, tanto che Jimena gli racconterà delle bugie sulla loro storia d'amore. Jana, Teresa, Pia e Maria si confronteranno sulla notte in cui è morto il barone. Sarà così che verrà a galla che il nobile è stato ucciso da Pia con un colpo di statuetta alla testa, il tutto mentre tentava di abusare di Teresa.

Maria e Jana hanno aiutato le due colleghe a sbarazzarsi del corpo.

Catalina scopre che Padre Camilo è un impostore

Nelle prossime puntate Pia racconterà a Jana di non aver abortito. Anche Jana le farà una rivelazione: è giunta a palazzo per ritrovare suo fratello Marcos e vendicare la morte della madre Dolores. Catalina scoprirà che Padre Camilo non è un prete, ma solo un impostore.

La marchesina avrà intenzione di scoprire come mai la spilla della mamma sia finita sul capotto di una baronessa invitata al funerale di Juan.

Cruz ordinerà a Gregorio di licenziare tra la servità chi non ritiene all'altezza del suo compito. Per questo motivo il nuovo maggiordomo organizzerà degli stratagemmi per far cadere nella trapola Jana.

La ragazza, intanto, scoprirà che Jimena sta alterando i ricordi di Manuel con dei falsi racconti.

Mauro pronto a distruggere le cose di Manuel riposte nell'hangar

Candela aiuterà Pia a nascondere il suo pancione. Mauro, invece, verrà incaricato di distruggere tutte le cose riposte nell'hangar all'oscuro di Manuel. Verrà sorpreso da Jana, che metterà in salvo gli oggetti appartenenti a Manuel. Lope, intanto, dirà a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici, mentre Jana convincerà Catalina a parlare a Manuel della sua passione per il volo. Cruz continuerà a litigare con Curro e Lorenzo, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio del barone.