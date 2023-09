Il Paradiso delle Signore torna nel piccolo schermo italiano ed è pronto a intrattenere il suo amato pubblico con nuove storie avvincenti e strappalacrime. Secondo le anticipazioni, le puntate dell’ottava stagione della soap pomeridiana anni ‘60 che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre su Rai 1, Vittorio Conti sarà alle prese con un grosso problema che riguarda le sorti del suo magazzino di moda. Mentre Umberto Guarnieri e i soci della Galleria Milano Moda gongoleranno per il successo dei loro affari, Maria Puglisi sarà alle prese con i preparativi per accogliere la sua famiglia che andrà a vivere nell’appartamento di Salvatore Amato.

Ampio spazio sarà dato anche alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che apparirà molto agitata dopo aver appreso una notizia inaspettata da sua figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Maria incontra Gianlorenzo Botteri

Dopo la pausa estiva, Il Paradiso Delle Signore riaprirà con un grosso problema per Vittorio Conti. Quest’ultimo, infatti, dovrà trovare un modo per non perdere i suoi clienti abituali, sempre più attratti dalle novità della Galleria Milano Moda, gestita dai soci Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant’Erasmo.

Mentre il direttore dello storico magazzino milanese sarà impegnato a trovare la giusta soluzione per riportare il suo magazzino milanese ai fasti di una volta, i soci della Galleria Milano Moda saranno al settimo cielo per come stanno andando gli affari.

Nel frattempo, Maria tornerà dall’Australia e, quando si recherà nel suo atelier, scoprirà che le hanno affiancato un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri. La capocommessa Irene, intanto, riceverà un grosso incarico: trovare al più presto una nuova Venere.

Salvatore nostalgico, Adelaide agitata

Alla Caffetteria Amato, Salvatore si renderà conto di avere un grande vuoto dentro.

Anche se molte cose sono cambiate in estate, il barista Amato ammetterà a sé stesso di sentire una forte nostalgia dei momenti trascorsi insieme alla Venere Gallo. Quest’ultima apparirà molto cambiata, più dimagrita e più sicura di sé stessa. Grazie a questi cambiamenti, Elvira farà credere a tutti di avere altri obiettivi nella sua vita.

Mentre Irene si lamenterà del fatto di non essere ancora riuscita a trovare una giovane ragazza degna di indossare la divisa delle Veneri, a Vittorio verrà in mente una brillante idea per sbaragliare la concorrenza della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, Adelaide sarà in forte apprensione perché presto vedrà finalmente sua figlia, che dovrebbe presentarsi a villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 8, trama puntate 11-15 settembre: Marcello dimentica Ludovica

Nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la famiglia di Maria Puglisi decideranno di lasciare la loro amata Sicilia per trasferirsi a Milano e andranno a vivere nell’appartamento di Salvatore. Al Paradiso delle Signore si cerca ancora una nuova commessa, e così Elvira e Clara decideranno di dare una mano a Irene, presentando Delia Bianchetti.

Riuscirà la giovane ragazza a convincere la capocommessa Cipriani ad assumerla come Venere?

Nonostante la promessa di vedersi il meno possibile per non infuocare l’animo di Tancredi, Matilde e Vittorio si incontreranno più spesso per aggiornarsi sull’andamento dei loro affari, anche se i loro cuori vorrebbero esprimere liberamente i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Nel frattempo, Marcello sembrerà finalmente aver dimenticato Ludovica Brancia di Montalto, infatti, nel suo cuore alberga un solo nome: Adelaide di Sant’Erasmo.

Delia assunta come Venere al Paradiso delle Signore

Mentre Delia si darà molto da fare nel suo primo giorno da Venere, Concetta e Agata Puglisi faranno un giretto al Paradiso delle Signore e resteranno stregate dalla magia che si respira dentro al magazzino di moda.

Ciro Puglisi, intanto, darà una mano a Salvatore per i preparativi dell’inaugurazione della Caffetteria Amato. Proprio durante i preparativi, il figlio di Agnese troverà un’idea giusta per riconquistare il cuore della sua amata Elvira.

Mentre Maria si sfogherà con Vito riguardo ai problemi che sta avendo in questo periodo, Adelaide leggerà una vecchia lettera di suo padre in cui parla della nascita della figlia e Matilde la sorprenderà in lacrime. La contessa le racconterà tutta la verità?

Una spiacevole notizia per Salvo e Adelaide

Durante l’inaugurazione della Caffetteria Amato, Salvo vedrà finalmente la sua amata Elvira ma la ragazza gli darà una spiacevole notizia. Nel frattempo, Maria verrà aggredita da due balordi per strada ma verrà salvata in extremis da un giovane uomo misterioso che la colpisce profondamente.

Si scoprirà subito che questo ragazzo misterioso si trova a Milano per parlare con Marcello Barbieri. Mentre Vittorio e Matilde continueranno a sfiorarsi, l’ex compagna di Umberto riceverà una notizia inaspettata dalla figlia che la destabilizzerà.