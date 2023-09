Nuovi e avvincenti episodi attendono i fan de La Promessa, nel corso delle prossime settimane di programmazione. Manuel e Jimena convoleranno a nozze, ma il loro matrimonio entrerà in crisi sin da subito. Jimena, per cercare di tenere legato a sé Manuel, lo ingannerà ancora una volta, dicendogli di aspettare un bambino. Una mossa che impedirà a Manule di trasferirsi per lavoro in Italia. Qualcosa però, desterà qualche sospetto. Jimena sarà davvero incinta?

Manuel viene ingannato e sposa Jimena nelle prossime puntate de La Promessa

Le puntate de La Promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5, riserveranno nuovi colpi di scena.

Manuel e Jimena convoleranno a nozze ma, Manuel si renderà presto conto di non amare affatto la moglie. Il giovane marchesino, dopo aver perso la memoria a causa dell'incidente aereo, è stato ingannato da Cruz e Alonso che, insieme a Jimena, gli hanno fatto credere che prima dell'incidente era in procinto di sposare la vedova di Tomas. Manuel credendo alle loro parole, sposerà Jimena. Un matrimonio che Jana non riuscirà ad impedire.

Il matrimonio tra Jimena e Manuel è in crisi: lui sta par partire per l'Italia

Poco dopo le nozze, Manuel comincerà a ricordare qualcosa degli ultimi anni della sua vita. Innanzitutto, si renderà conto che Jana non gli è indifferente. Piano piano i ricordi affioreranno e tutti i tasselli del puzzle si ricomporranno.

Finalmente si ricorderà del suo amore per Jana. Il matrimonio tra Manuel e Jimena non funzionerà. Non solo perché il marchesino non è innamorato della moglie, ma per le continue discussioni tra i due. Il marchesino vorrà allontanarsi da La Promessa e a da tutte le tensioni e coglierà al volo un'offerta di lavoro pervenutagli da un amico.

Dovrà trasferirsi per qualche tempo in Italia per lavorare come esperto di aerei.

Jimena blocca la partenza di Manuel dicendogli di essere incinta: sarà vero?

Poco prima della partenza di Manuel, a La Promessa ci sarà un nuovo colpo di scena. Jimena farà di tutto per impedire al marito di andarsene in Italia, ma l'uomo non la starà a sentire, almeno sino a quando Jimena non gli annuncerà di essere in dolce attesa.

Una notizia che lascerà basito Manuel, il quale crederà alle parole della moglie e rinuncerà a trasferirsi in Italia. Sorgerà però un dubbio. Jimena è realmente incinta? Nel corso delle prossime puntate della soap tv spagnola, il pubblico non potrà fare a meno di notare qualcosa di strano. Innanzitutto Jimena ha annunciato la gravidanza senza essersi fatta prima visitare da un medico. In secondo luogo, Manuel sarà dubbioso visto che lui e Jimena hanno vissuto davvero pochi momenti di intimità da quando si sono sposati. Anche Jana dubiterà della sincerità di Jimena, visto che la moglie di Manuel sembrerà voler accentuare i sintomi della gravidanza, come per voler convincere tutti di aspettare realmente un bambino. Per scoprire come andrà a finire questa intricata storyline, non resta che seguire i prossimi episodi de La Promessa.