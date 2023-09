Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e il mese di settembre vede protagonisti ancora Yilmaz, Mujgan e Zuleyha. Il ragazzo continuerà a progettare la fuga con la signora Altun, mentre terrà la moglie fuori dalla sua vita. Mujgan pagherà cara la bugia sulla gravidanza, tanto che Yilmaz la terrà lontana da Kerem Ali. La donna, disperata, chiederà aiuto a Zuleyha, che non si tirerà indietro e inventerà un modo per farle vedere suo figlio. La dottoressa, tuttavia, approfitterà della situazione per scappare con Kerem Ali, che rischierà di annegare nel fiume.

La presenza di Zuleyha si rivelerà fondamentale per salvare la vita del bambino.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan disperata senza Kerem Ali

Le anticipazioni di Terra Amara di settembre raccontano che Yilmaz non si darà per vinto e continuerà a proporre a Zuleyha la fuga in Germania. L'uomo non vorrà più avere nulla a che fare con Mujgan, soprattutto dopo la bugia della donna sulla seconda gravidanza. Akkaya sarà furioso con la moglie, tanto che le vieterà di vedere Kerem Ali, proprio come aveva fatto Demir con Zuleyha tempo prima. La dottoressa sarà disperata e andrà a chiedere aiuto proprio alla rivale, convinta che la donna possa capirla in quanto ha passato la stessa sua sofferenza per la lontananza dai figli.

Anticipazioni puntate di settembre: Zuleyha aiuta Mujgan

Le puntate di Terra amara del mese di settembre vedono protagonista Mujgan, che verrà allontanata dal suo bambino. La dottoressa si introdurrà nella villa di Zuleyha, che vedendola sarà molto spaventata. La moglie di Demir penserà che Mujgan voglia ucciderla, ma quando vedrà le sue lacrime capirà di non correre nessun pericolo.

"Sono qui perché ho bisogno del tuo aiuto", dirà la dottoressa a Zuleyha, spiegandole di non poter vedere il suo Kerem Ali. La signora Altun non riuscirà a restare indifferente alla richiesta di Mujgan, perché ricorderà bene quanto ha sofferto per i suoi figli.

Kerem Ali rischia la vita nella fuga di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel mese di settembre Zuleyha non esiterà ad aiutare Mujgan per farle rivedere Kerem Ali.

La donna si recherà al ranch e chiederà a Nazire di trascorrere qualche ora con il figlio di Yilmaz per fargli incontrare Adnan. Zuleyha aggiungerà di avere avuto il permesso da Akkaya e Nazire non avrà nessun problema a darle il bambino. Una volta che Zuleyha farà riabbracciare Mujgan e Kerem Ali, però, la moglie di Yilmaz inizierà a correre, decisa a scappare con il figlio. La fuga di Mujgan finirà nel fiume dove a causa della stanchezza la donna si lascerà scappare Kerem Ali che rischierà di annegare. Zuleyha vedrà tutto e senza pensarci si tufferà portando il salvo Kerem Ali.