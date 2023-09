Uno dei protagonisti principali della soap opera turca My home my destiny che a partire da oggi lunedì 4 settembre 2023 sarà trasmessa solo sulla piattaforma Mediaset Infinity, sarà ridotto in fin di vita nelle nuove puntate. A rischiare di morire sarà Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) per mano di Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), il fidanzato di sua sorella Mujgan (Zeynep Kumral).

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi arrestato per aver picchiato Burhan

Le anticipazioni turche su ciò che succederà nei nuovi episodi svelano che in città rimetterà piede Burhan, l’ex fidanzato di Mujgan, che in passato si vide costretto a mettere fine alla loro relazione a causa del padre.

In particolare il genitore del ragazzo mise fine alla vita del padre della sua amata. Burhan dopo il terribile omicidio lasciò Istanbul, e a distanza di anni si rifarà vivo proprio per riconquistare la sua ex.

Ben presto Mujgan ricadrà tra le braccia di Burhan, e a sorprenderli insieme durante il loro primo appuntamento sarà Mehdi, il quale in preda alla furia picchierà violentemente il suo ex amico facendolo finire in ospedale. Il meccanico anche se non verrà denunciato farà i conti con la giustizia, ma sua detenzione per fortuna avrà breve durata.

Zeynep chiede il divorzio al marito, Mehdi versa in condizioni di salute critiche

Zeynep Göksu (Demet Özdemir) non accetterà affatto il comportamento del marito Mehdi, quando lo stesso in preda alla furia arriverà a rinchiuderla in casa sia per aver fatto visita in ospedale a Burhan e per la sua vicinanza al suo datore di lavoro Baris Tunahan (Engin Öztürk).

La fanciulla parecchio arrabbiata con il meccanico gli chiederà il divorzio.

Addirittura Mehdi sfogherà la sua rabbia contro l’automobile che Zeynep utilizzerà per andare al lavoro distruggendola: il meccanico approfitterà della partenza della stessa con Baris.

Intanto Burhan non mollerà affatto la presa, visto che continuerà a riempire di regali Mujgan facendo nuovamente i conti con l’ira di Mehdi: quest’ultimo infatti, ancora una volta si intrometterà cacciando il suo nemico nel peggior modo possibile.

La situazione prenderà una brutta piega, quando Burhan stufo di Mehdi deciderà di fargliela pagare di brutto. Nello specifico il ragazzo si scaglierà fisicamente contro il suo ex amico servendosi della complicità di alcuni scagnozzi, mentre lo stesso si troverà nella sua officina: il meccanico rischierà di morire dopo essere stato pestato a sangue. A prestare soccorso all’uomo in maniera del tutto casuale sarà Zeynep, facendolo ricoverare in ospedale: purtroppo le condizioni di salute di Mehdi saranno abbastanza critiche.