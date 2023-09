Nuovi colpi di scena sono in arrivo nella soap Tv La Promessa. Protagonista delle prossime puntate sarà Pia Adarre, che scoprirà che qualcuno starà cercando di avvelenarla, mettendo a rischio sia la sua salute che quella del bimbo che porta in grembo. Con grande sorpresa, scoprirà che il responsabile è Gregorio, il suo neo marito. La storyline si concluderà con l'arresto del maggiordomo, grazie anche al provvidenziale intervento di Romulo.

Gregorio e Pia costretti a sposarsi nelle prossime puntate de La Promessa

A La Promessa, le vicende si complicheranno nel momento in cui Petra rivelerà a Cruz che non ha abortito.

La marchesa sarà furiosa e vorrà licenziare la governante, che comunque riuscirà a non perdere il lavoro grazie all'aiuto inaspettato di Gregorio. Il maggiordomo mentirà ai marchesi, sostenendo di essere il padre del bambino di Pia. Una confessione che alla fine costringerà i due 'amanti' a sposarsi per regolarizzare la loro situazione, proprio come volevano le usanze di un tempo. Peccato che questo non sia in matrimonio d'amore.

Sta di fatto che Pia sarà grata a Gregorio per averla aiutata. Sarà però all'oscuro del fatto che il neo marito non sarà affatto il buon samaritano che vuole far credere.

Gregorio avvelena Pia con lo scopo di farla abortire: spoiler de La Promessa

Con il prosieguo delle puntate de La Promessa, si capirà che dietro alla facciata di gentilezza, Gregorio nasconderà un piano oscuro.

Il maggiordomo infatti, poco dopo le nozze, comincerà ad avvelenare Pia, somministrandole la cicuta in piccole dosi. Gregorio sarà un grande esperto di veleni e saprà che la cucita è un veleno mortale. Il suo piano, sarà quello di far abortire Pia, anche se non sarà chiaro il motivo per cui vorrà farlo. Il maggiordomo però, non avrà messo in conto che il veleno, possa mettere in pericolo pure la salute di Pia e non solo quella della creatura che porta in grembo.

La governante comincerà ad accusare dei dolori di stomaco che, inizialmente, ricondurrà alla gravidanza. Le sue condizioni peggioreranno sempre più sino a che, con l'aiuto di Jana, capirà che qualcuno la sta avvelenandola. Inizialmente, Pia incolperà Petra, visto che tra le due donne non sarà mai corso buon sangue.

Pia smaschera Gregorio: il maggiordomo finisce in manette

Anche il resto della servitù sarà convinto che sia stata Petra ad avvelenare Pia, ma ben presto salterà fuori la verità. Pia, frugando tra le cose del marito Gregorio, troverà una boccetta di cicuta e capirà immediatamente che è stato lui ad avvelenarla e non Petra.

La governante si troverà faccia a faccia con il marito, il quale alla fine non potrà negare l'evidenza. Ammetterà di essere lui il responsabile dell'avvelenamento e confesserà di averlo fatto perché non sopportava l'idea che Pia stesse per mettere al mondo un bambino non suo. Gregorio andrà fuori di testa e solo il provvidenziale intervento di Romulo eviterà il peggio. La Guardia Civile arresterà Gregorio. Le scene in cui l'uomo verrà portato via in manette da La Promessa, saranno le ultime per questo personaggio, che uscirà così definitivamente di scena.