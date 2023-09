La soap opera Terra amara è sempre ricca di sorprese e le anticipazioni annunciano grandi emozioni per i protagonisti.

Demir proverà a rifarsi una vita frequentando la nuova dottoressa Umit, ma quando saprà che Zuleyha è sparita correrà a cercarla. L'intervento di Yaman si rivelerà decisivo a salvare la vita alla signora Altun, caduta in una trappola per orsi nel bosco. La donna sarà ricoverata in ospedale a causa delle sue condizioni di salute.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Umit trascorreranno un weekend spensierato

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che, nonostante il riavvicinamento con Zuleyha dopo la morte di Yilmaz, Demir sembrerà rassegnarsi.

Rispetterà la volontà della moglie di avere solo una profonda amicizia e inizierà a frequentare Umit, la nuova dottoressa di Adana. Tra Yaman e Umit sembrerà nascere qualcosa di importante, tanto che durante il weekend trascorso insieme la donna gli confesserà di essere innamorata di lui. Demir non si sbilancerà troppo sui suoi sentimenti, ma parlerà a Umit dei suoi progetti futuri e si lascerà andare. Al ritorno ad Adana, a casa della dottoressa, il primo pensiero di Yaman sarà chiamare alla villa per sapere se va tutto bene e sarà sconvolto nel sapere che Zuleyha è sparita da due giorni.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret giura di non aver fatto nulla a Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedono in primo piano la scomparsa di Zuleyha, che seguirà Fikret fino al bosco dopo averlo sorpreso nell'azienda Yaman e da quel momento si perderanno le sue tracce.

Tutti saranno molto preoccupati per Zuleyha e appena Demir verrà a sapere che è sparita correrà a cercarla, lasciando immediatamente Umit. Parlerà con Sevda e successivamente andrà nel bosco, temendo che Zuleyha possa essere in pericolo. Sulle tracce della moglie ci saranno anche Fekeli e Fikret, che giurerà allo zio di non aver fatto nulla alla donna.

Demir sarà assalito dai sensi di colpa per aver trascorso dei giorni spensierati con Umit mentre sua moglie era in pericolo.

Demir si rende conto che il suo amore per Zuleyha è più vivo che mai

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir riuscirà a trovare Zuleyha, caduta in una trappola per orsi. Yaman solleciterà anche la polizia e grazie ai cani riuscirà a localizzare la donna.

Quando Demir vedrà Zuleyha in pessimo stato, sull'orlo dell'ipotermia dopo aver trascorso tre giorni senza mangiare e bere, scoppierà in lacrime. Yaman temerà seriamente per la sua vita e si renderà conto che il suo amore per lei è più vivo che mai. Demir prenderà in braccio Zuleyha e la porterà di corsa in ospedale, sperando che riesca a sopravvivere.