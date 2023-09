Dal lunedì al venerdì, alle ore 16 circa, va in onda su Rai 1 l'ottava stagione de Il Paradiso delle signore. Secondo le Anticipazioni Tv le puntate che verranno trasmesse dal 2 al 6 ottobre saranno ricche di suspense e colpi di scena. In particolare, Salvatore si troverà faccia a faccia con il suo rivale in amore Tullio; Adelaide riceverà una bella notizia da Umberto; Marcello sarà intenzionato a recuperare in ogni modo il rapporto con il suo fratellastro e Maria confiderà i suoi problemi con Vito alla sorella Agata.

Il Paradiso delle signore, trame puntate dal 2 al 6/10: Maria si confida con Agata

Salvatore Amato, (Emanuel Caserio) dopo aver dubitato della parola di Elvira (Clara Danese) riguardo all'esistenza del suo fidanzato, ha ottenuto le prove del fatto che Tullio sia reale e non un tentativo della Venere di farlo ingelosire come lui aveva sperato inizialmente: è fortemente deluso e addolorato.

Tra Flora (Lucrezia Massari) e Umberto (Roberto Farnesi), invece, continua ad esserci tensione ed i due non sembrano intenzionati a chiarirsi molto presto.

Nel frattempo Concetta (Gioia Spaziani), la madre di Maria (Chiara Russo), desidera acquistare un regalo di compleanno per il fidanzato della figlia, Vito (Elia Tedesco), ma la ragazza non sembra affatto contenta dell'idea.

Per questo motivo decide di confidarsi con la sorella Agata (Silvia Bruno): Lamantia vorrebbe trasferirsi definitivamente in Australia, ma lei non vuole lasciare Milano.

Il Paradiso 8, spoiler: Umberto vuole aiutare Adelaide

Adelaide (Vanessa Gravina) sta soffrendo enormemente per il rifiuto di sua figlia Odile ed il suo stato d'animo non lascia per nulla indifferente Umberto che vorrebbe fare qualcosa per aiutarla.

Inaspettatamente, Flora si offre di dargli una mano.

Intanto, Marcello ha intenzione di ricucire il rapporto con il fratellastro e decide di organizzare una cena in suo onore, estendendo l'invito anche a Maria. Matteo (Danilo D'Agostino), però, confessa a sua madre di voler tagliare ogni legame con lui.

Salvo, invece, ha intenzione di affrontare Tullio e chiede ad Alfredo (Gabriele Anagni) di fargli da spalla.

Nel frattempo, Irene è preoccupata per Maria e cerca di comprendere cosa stia succedendo alla sua amica. La ragazza, invece, dopo essere venuta a conoscenza della malattia della madre di Matteo, si attiva per rintracciare quest'ultimo e metterlo in contatto con Marcello.

Il Paradiso, anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023: Adelaide ha intenzione di lasciare la villa

Adelaide esorta Marcello a non demordere con il fratellastro e a non lasciare nulla di intentato. Inoltre, in serata, il ragazzo riceve a casa una visita inaspettata.

Nonostante quanto scoperto, Salvatore decide di non scoraggiarsi e nutre ancora la speranza di riconquistare Elvira: vuole organizzarle una sorpresa speciale.

Matteo e Maria, invece, hanno una discussione.

Subito dopo, però, il ragazzo si pente del suo atteggiamento e tenta un riavvicinamento.

Arriva il giorno dell'inaugurazione della collezione uomo al Paradiso delle signore, dove c'è grande fermento. In incognito, si presenta in galleria Tullio, lasciando a bocca aperta tutte le Veneri, inclusa la sua fidanzata Elvira. Salvatore si trova, così, faccia a faccia con lui e riceve una sgradita sorpresa.

Intanto Matteo ripete alla madre di voler tenere a distanza Marcello, ma quest'ultimo gli fa leggere una lettera che potrebbe fargli mettere in discussione le sue intenzioni.

Nel frattempo Adelaide, distrutta dal dolore per il rifiuto della figlia, ha in animo di lasciare Villa Guarnieri a causa di tutti i ricordi spiacevoli ad essa collegati, quando all'improvviso Umberto le dà una notizia che riaccende in lei la speranza.