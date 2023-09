La soap opera La Promessa prosegue la messa in onda dal lunedì al venerdì sempre su Canale 5. A catturare l’attenzione prossimamente sarà la gravidanza della governante Pia Adarre (Maria Castro). Rimasta incinta dopo che il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) ha abusato di lei, la donna rischierà di essere licenziata. La marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) scoprirà che non ha abortito come le aveva ordinato, il tutto le verrà spifferato dalla fidata domestica Petra Arcos (Marga Martinez). A intervenire in soccorso di Pia sarà il nuovo maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra), che mentirà dicendo di essere il padre del bambino.

Spoiler spagnoli La Promessa: Pia ammette a Gregorio di essere incinta

La governante Pia è incinta dall’ormai defunto barone Juan e nella sua vita ben presto le cose potrebbero cambiare. Le anticipazioni su ciò che succederà tra qualche settimana svelano che il nuovo maggiordomo Gregorio si accorgerà che la sua collega è incinta quando la vedrà stare male. Non appena Pia gli confermerà di aspettare un bambino, le prometterà di non farne parola con nessuno.

Gregorio, però, non terrà la cosa per sé e andrà a dirlo a Romulo Baeza (Joacquin Climent) dicendogli come mai non si è mai accorto del fatto che Pia non abbia mai abortito. Ad ascoltare le parole del maggiordomo, però, ci sarà anche Petra Arcos (Marga Martinez), la quale non perderà tempo per smascherare la governante davanti a tutti.

Petra sbugiarda Pia, Cruz non crede alle parole del maggiordomo Gregorio

Petra approfitterà di una cena per sbugiardare Pia, facendo sapere a tutto il personale di servizio che la donna non ha mai abortito, nonostante il volere della padrona Cruz. Quest’ultima, saputo tutto, affronterà la governante e le farà capire di essere intenzionata a mandarla via dal suo palazzo.

A sorpresa Gregorio prenderà le difese di Pia e sosterrà di essere il padre del bambino. Il maggiordomo farà credere a Cruz e ad Alonso (Manuel Regueiro) di aver avuto dei rapporti con la governante nella tenuta dei suoi vecchi signori. Sia la marchesa e gli altri residenti de La Promessa faranno fatica a credere alla versione di Gregorio, in quanto Pia in precedenza aveva fatto intendere di essere stata violentata.

Dopo aver rischiato di rimanere senza lavoro, la governante inviterà il maggiordomo a farsi da parte e a farle risolvere la questione da sola, ma Gregorio non sarà dello stesso avviso: tranquillizzerà Pia dicendole che vuole farlo per il bene del suo bambino.