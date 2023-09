La fortunata telenovela intitolata La Promessa in cui non mancano triangoli amorosi, prosegue la sua messa in onda su Canale 5 e sull’emittente televisiva spagnola RTVE. Negli episodi che verranno trasmessi in Italia prossimamente, Manuel Luján (Arturo Garcia Sancho) si lascerà alle spalle la storia d’amore con Jana Exposito (Ana Garces) sposando Jimena de los Infantes (Paula Losada). Dopo le nozze il giovane marchese annuncerà ai suoi cari il suo trasferimento con la moglie a Madrid in dolce attesa del loro primo figlio, mentre la domestica farà la conoscenza di Abel (Alejandro Vergara), un dottore per cui proverà una forte attrazione.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Jimena annuncia a Manuel di essere incinta

Nelle nuove puntate della soap opera in programmazione tra qualche settimana, entrerà in scena il medico Abel, un vecchio amico di Manuel. Jana si vedrà costretta a dire addio per sempre a Manuel, dopo che lui sarà ingannato da Jimena e dai genitori Cruz (Eva Martín) e Alonso (Manuel Regueiro). In particolare il giovane marchese dopo aver perso la memoria a causa di un terribile incidente aereo, si dimenticherà di essersi innamorato della domestica Exposito, e di aver accettato di sposare Jimena soltanto per salvare la sua famiglia dalla bancarotta.

Quando Manuel inizierà a rendersi conto di provare dei sentimenti nei confronti di Jana, sua moglie Jimena attuerà uno dei suoi stratagemmi per trattenerlo al suo fianco: quest’ultima annuncerà al marito di essere incinta, una notizia che farà sprofondare nella disperazione totale l’inserviente Exposito.

Manuel chiederà proprio a Jana di prendersi cura di sua moglie, e la fanciulla sospetterà che la donna abbia ingannato nuovamente il marito.

Arriva il medico Abel al palazzo, Jana decide di chiudere per sempre con Manuel

A questo punto al palazzo arriverà Abel, su richiesta di Manuel, per assistere Jimena durante la gravidanza.

Il new entry non andrà d’accordo con Jana al loro primo incontro, e a riprenderlo ci penserà Manuel invitandolo a trattare meglio la fanciulla, e precisandogli che è importante per lui.

Ben presto Abel e la domestica andranno d’accordo quando lui occorrerà in suo aiuto: nello specifico il medico accetterà di visitare Ramona (Pérez-Quirós), una vecchia conoscenza della ragazza.

Con il passare dei giorni la sintonia tra Abel e Jana sarà sempre più evidente: quest’ultima però continuerà ad amare Manuel, il quale sarà in procinto di trasferirsi a Madrid con la moglie Jimena. Dopo l’annuncio del marchesino, la fanciulla deciderà di dimenticare ciò che c'è stato di bello tra loro, e di voltare pagina in maniera definitiva.