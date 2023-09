Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un annuncio a dir poco clamoroso che avrà come protagonista Jimena.

La donna, dopo essersi resa conto del fatto che la sua relazione con Manuel è seriamente in discussione, deciderà di passare all'azione e finirà per ingannare il compagno con la storia della gravidanza.

Un colpo di scena che, tuttavia, col passare del tempo metterà in grande difficoltà la donna, al punto da studiare un piano per cercare di incastrare suo marito.

Jimena inganna Manuel: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa previste prossimamente su Canale 5, rivelano che Jimena si ritroverà in grande difficoltà con Manuel.

Il motivo? La donna si renderà conto che sta perdendo suo marito e che il loro matrimonio è fortemente in crisi, motivo per il quale proverà a studiare un piano che possa permetterle di recuperare il legame affettivo.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni della soap opera pomeridiana Mediaset rivelano che Jimena si renderà conto di dover agire subito per evitare che suo marito possa lasciarla definitivamente.

Per tale motivo, quindi la donna si inventerà di essere in dolce attesa del suo primo figlio e con questa notizia finirà per spiazzare tutti.

Manuel scopre che Jimena è in dolce attesa: anticipazioni La Promessa

Un colpo di scena a dir poco inaspettato in primis per lo stesso Manuel che, di fronte alla notizia della gravidanza resterà a dir poco senza parole.

L'uomo, però, si dirà pronto a prendersi le sue responsabilità e quindi ad affrontare questa nuova sfida che lo aspetta, pur consapevole di non provare un sentimento autentico nei confronti di sua moglie, dato che il suo cuore continuerà a battere per Jana.

Eppure, l'uomo è del tutto ignaro di essere una vittima inconsapevole del piano diabolico architettato da sua moglie, che lo sta solo ingannando con questa finta gravidanza, dato che non aspetta nessun bambino.

Jimena prova ad incastrare Manuel: anticipazioni La Promessa

Ben presto, quindi, Jimena si ritroverà in grandissima difficoltà: deve trovare un modo per cercare di rendere credibile la sua gravidanza agli occhi del marito, motivo per il quale proverà ad incastrarlo.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che Jimena proverà in tutti i modi ad avere dei rapporti intimi con suo marito e, in questo modo, cercherà di restare incinta.

Peccato, però, che Manuel non riuscirà a lasciarsi andare alla passione con sua moglie: a questo punto, quindi, Jimena si renderà conto che l'unica soluzione plausibile sia quella di puntare su un finto aborto spontaneo.