Che cosa succede nelle nuove puntate della soap La Promessa in onda su Canale 5? Le anticipazioni degli episodi delle prossime settimane vedranno venire alla luce una verità inaspettata: Jana scoprirà che sua mamma Dolores è viva grazie all'incontro con Ramona, la donna che la conobbe quando lei e Curro erano piccoli. Che cosa è successo veramente?

Nel frattempo, Petra darà l'addio alla villa costretta da Cruz, che le ordinerà di assumersi la colpa del rapimento di Dieguito, il bimbo di Pia. Peccato che la verità sia un'altra.

Spazio anche alle tresche e alle bugie di Jimena, che per un soffio è riuscita a non far scoprire a Manuel che non è incinta, costringendolo a restare al suo fianco e a dimenticare per sempre Jana.

Di seguito, le trame dettagliate di tutto ciò che accadrà.

La Promessa: Jimena finge di nuovo di perdere il bambino nelle prossime puntate

Ci sarà un gran subbuglio alla villa, come raccontano le anticipazioni La Promessa. Per colpa di una banale dimenticanza Manuel sarà sul punto di scoprire la finta gravidanza di Jimena e la situazione si farà sempre più complicata, anche perché il tempo sta per scadere.

Preoccupata per le possibili conseguenze della sua bugia, Jimena chiederà alla madre di aiutarla e la sua soluzione sarà quella di esortarla a fingere un altro aborto. Nel frattempo, Pia dirà a Cruz di aver scoperto che il responsabile del rapimento di suo figlio è Feliciano e di essere pronta a chiamare la guardia civile.

Davanti a quelle parole, ecco che Cruz prenderà una decisione che metterà Petra con le spalle al muro nonostante non sia responsabile di ciò che è accaduto. Che cosa avrà in mente?

Cruz spietata con Petra, obbligata a dare l'addio alla villa

Nelle prossime puntate de La Promessa il bambino di Pia verrà rapito e dopo serrate ricerche, Jana e Manuel con la collaborazione di Abel riusciranno a riportarlo tra le braccia della madre.

Il responsabile di tutto ciò è Feliciano, ma Cruz non accetterà mai di consegnarlo alla polizia. Senza pensarci due volte, tradirà la fedele Petra, che è sempre stata disposta a fare tutto per lei.

Dietro preciso ordine di Cruz Petra si dichiarerà colpevole del rapimento di Dieguito, il figlio di Pia. Ma non finirà qui, poiché la domestica sarà costretta a dare le sue dimissioni e lasciare per sempre la villa, a meno che qualcuno non la salvi.

Intanto, dopo aver rifiutato un invito romantico da parte di Abel, Jana si preparerà a ricevere la notizia che le cambierà completamente la vita.

Anticipazioni La Promessa: la mamma di Jana è viva

Come raccontano le anticipazioni della soap La Promessa ecco che arriva il momento di scoprire la verità sul passato di Jana una verità molto diversa da quella che era riuscita a ricostruire insieme a Pia.

La mamma di Jana è viva e la conferma arriverà da parte di Ramona che capirà che è giunto il momento di raccontare a Jana e Curro cosa è realmente successo a Dolores, ma a una precisa condizione. Al momento gli spoiler non dicono altro, non resta che attendere le nuove notizie dalla Spagna per incastrare tutti i tasselli del passato di Jana.