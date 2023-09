La telenovela spagnola La Promessa prosegue con la propria messa in onda italiana. Le anticipazioni sui prossimi episodi in programma su Canale 5 svelano che Lorenzo De La Mata (Guillermo Serrano) si servirà della complicità della baronessa Elisa de Grazalema per diventare finalmente ricco. L’uomo farà il doppio gioco contro la cognata Cruz (Eva Martín), dopo che entrambi non risulteranno essere i beneficiari delle ricchezze del defunto barone Juan (Alberto González).

Il giovane Lope Ruíz (Enrique Fortún) invece verrà a conoscenza che il suo amico Salvador Romea (Mario Garcia) ha perso la vita.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Lorenzo e Cruz rimangono delusi

Nelle puntate della fortunata soap opera già andate in onda, il pubblico italiano ha assistito all’arrivo di Lorenzo De La Mata dopo la morte del barone Juan. L'uomo si è rivelato essere il marito di Eugenia ed è giunto alla tenuta con l’obiettivo di mettere le mani sull’eredità del defunto suocero. Dagli spoiler spagnoli si evince che anche Cruz non vedrà l’ora di impossessarsi del denaro del compianto padre, per risolvere finalmente i problemi economici familiari.

Sia la marchesa che il cognato Lorenzo rimarranno delusi quando verrà aperto il testamento del defunto Juan: in particolare alle due figlie Eugenia e Cruz spetteranno soltanto due palazzi, mentre il resto dell’immensa eredità sarà affidata alla misteriosa baronessa Elisa de Grazalema.

Ben presto la new entry si presenterà alla tenuta e - in un primo momento - Lorenzo non si ricorderà che sono stati amanti.

Cruz ordina a Lorenzo di avvelenare Elisa, Curro affronta il padre

Sin da subito Cruz proverà odio nei confronti della baronessa Elisa, la quale prenderà di mira anche Alonso. Successivamente Lorenzo si alleerà proprio con l’ereditiera del defunto barone Juan per far fuori la cognata.

Il capitano De La Mata infatti rivelerà a Elisa che Cruz gli aveva ordinato di ucciderla con del veleno.

Nel contempo Candela farà sapere agli altri domestici di aver scoperto che suo marito è stato ucciso da Antonio, mentre Lope confesserà a Jana che il suo amico Salvador è morto durante una battaglia.

Intanto Manuel dovrà gestire l’azienda agricola di famiglia su ordine del padre Alonso, mentre Gregorio si rifiuterà di perdonare Romulo su invito della moglie Pia, dicendole che suo fratello e sua madre hanno sofferto in passato a causa delle azioni del suo collega, il quale sarà intenzionato ad abbandonare La Promessa.

Per concludere Lorenzo verrà affrontato dal figlio Curro, il quale - sempre più deciso a scoprire le proprie origini - gli domanderà se Eugenia sia realmente sua madre.