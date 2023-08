Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame spagnole dello sceneggiato segnalano che Lorenzo de La Mata giungerà a palazzo con un chiaro obbiettivo: avrà intenzione di riscuotere l'eredità di Juan.

Anticipazioni La Promessa: la salma di Juan viene ritrovata in fondo al burrone

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Juan scomparirà nel nulla dopo aver tentato di abusare di Teresa. Cruz inizialmente crederà che il padre si sia recato a Cordoba per trovare alcuni suoi amici, ma alla fine temerà che gli sia successo qualcosa di grave.

Il Barone non si farà vivo nemmeno il giorno dell'anniversario della morte della moglie. Cruz a questo punto inizierà ad avere sempre più paura, tanto da arrivare a chiamare la guardia civile per fare delle indagini. Il sergente Conrado Funes giungerà a palazzo per dare via agli interrogatori di tutto il personale e dei parenti di Juan. Indagini che si riveleranno inutili visto che Juan verrà ritrovato morto nella sua macchina caduta in un burrone, tanto da ipotizzare che sia rimasto vittima di un incidente stradale. La salma una volta recuperata verrà sottoposta ad autopsia, che stabilirà che la causa della sua morte non sono altro che le ferite riportate nell'incidente.

Lorenzo de La Mata arriva improvvisamente a palazzo

Cruz dirà a Gregorio di organizzare il funerale del padre, ma accadrà un imprevisto. A La Promessa giungerà improvvisamente Lorenzo de La Mata, il padre di Curro. Cruz fingerà di essere felice del suo arrivo, ma poi esprimere tutta la sua contrarierà durante un confronto con il marito.

Cruz riterrà che Lorenzo si sia fatto vivo solo per riscuotere l'eredità di Juan, in quanto legittimo consorte di Eugenia, moglie di cui non si è mai occupato tradendola e lasciandola senza le cure necessarie.

Cruz crede che il cognato sia interessato all'eredità del Barone

Fin dalle prime scene sarà chiaro che Cruz non sia felice dell'arrivo di Lorenzo alla tenuta.

Anche Curro sarà in difficoltà con il padre, tanto da confidarlo a Martina. Il giovane chiederà alla ragazza un consiglio su come comportarsi con lui visto che non lo vedeva da tanti anni. Fatto sta che il rapporto tra padre e figlio verrà messo in stand by, mentre i timori di Cruz diventeranno realtà. Lorenzo sarà da subito interessato all'eredità di Juan in quanto legittimo sposo di Eugenia. Un comportamento che indispettirà ancor di più Cruz. Per questo motivo la convivenza tra Lorenzo e la cognata diventerà sempre più difficile.