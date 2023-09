L'appuntamento con La ragazza e l'ufficiale ritorna domenica 10 settembre nella fascia serale di Canale 5 con una nuova puntata in prima visione assoluta, in onda dalle 21:50 in poi, subito dopo Paperissima Sprint.

Le sorprese non mancheranno e, le anticipazioni della fiction turca, rivelano che ci sarà spazio per una amara sorpresa che avrà come protagonista Seyit. L'uomo, infatti, scoprirà che Sura ha un nuovo fidanzato e non la prenderà per niente bene.

Seyit fa una amara scoperta: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale del 10 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata de La ragazza e l'ufficiale di domenica 10 settembre 2023, rivelano che la mattina dopo le nozze, Seyit deciderà di andare a fare colazione in centro, scatenando però la collera di Emine.

La donna, infatti, aveva organizzato già tutto in casa per questa prima colazione post nozze, ma si ritroverà a fare i conti con la reazione negativa di Seyit.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dei prossimi episodi della fiction Mediaset, ci sarà spazio anche per una amara scoperta che avrà come protagonista Seyit.

Le anticipazioni rivelano che, nonostante il suo matrimonio con un'altra donna, Seyit continuerà a essere innamorato follemente di Sura.

Seyit scopre che Sura ha un altro: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale del 10 settembre

Ben presto, però, dovrà accettare che le cose sono cambiate anche per la sua ex fiamma e sarà Sabri a metterlo al corrente di una amara e dura verità.

Sabri, infatti, informerà Seyit che la sua ex ha una nuova relazione e ormai fa coppia fissa assieme a Petro. Un duro colpo per l'uomo che, come se non bastasse, si ritroverà a fare i conti anche con una serie di provocazioni da parte del suo rivale.

La reazione di Seyit sarà molto dura e, alla fine, reagirà con violenza con Petro: i due, quindi, si ritroveranno ai ferri corti.

E poi ancora, in questo nuovo appuntamento, arriverà la notizia del ferimento di Celil: le sue condizioni sono gravi e necessita di cure immediate.

L'appuntamento con La ragazza e l'ufficiale confermato per tutto settembre

Prosegue così l'appuntamento con la fiction turca, la cui messa in onda è prevista per tutto il mese di settembre nel prime time domenicale di Canale 5, dove in queste settimane ha ottenuto buoni ascolti, conquistando una media che ha raggiunto anche la soglia del 15-16%.

A seguire, poi, al termine degli appuntamenti inediti con La ragazza e l'ufficiale, non ci sarà spazio per le puntate inedite di Terra amara in prime time, bensì per il ritorno di Caduta Libera, di cui andranno in onda degli appuntamenti speciali in prima serata condotti sempre da Gerry Scotti.