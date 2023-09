Cosa succederà nel gran finale de La ragazza e l'ufficiale in onda domenica 17 settembre in prime time su Canale 5?

Le anticipazioni della fiction Mediaset rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena, in primis per la coppia composta da Sura e Seyit.

Coloro che speravano nel ritorno di fiamma durante il gran finale di stagione, resteranno profondamente delusi, dato che le loro strade si interromperanno.

Sura si sposa: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata de la ragazza e l'ufficiale di domenica 17 settembre, rivelano che per Sura arriverà il momento del matrimonio e la donna si ritroverà a fare i conti con una richiesta del tutto inaspettata e inattesa.

Petro, infatti, comunicherà a Sura la sua decisione finale in merito al matrimonio: l'uomo intende anticipare il giorno del fatidico sì e quindi metterà al corrente la sua amata della decisione di lasciare al più presto il paese.

Una decisione che lascerà senza parole Sura, la quale si renderà conto che è giunto davvero il momento di voltare pagina e lasciarsi alle spalle il passato.

Per la donna non sarà facile: in un primo momento si mostrerà particolarmente titubante, poi però finirà per accettare la partenza e il matrimonio anticipato con Petro.

Seyit disperato per le nozze di Sura: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale finale

Una decisione che ben presto si diffonderà tra i suoi conoscenti e lascerà senza parole il suo ex Seyit.

Le anticipazioni dell'ultima puntata della fiction rivelano che l'uomo non potrà non essere disperato e affranto per la decisione di Sura.

Si chiude così la seconda stagione de La ragazza e l'ufficiale che, in queste settimane di messa in onda su Canale 5, è stata sempre in grado di registrare ottimi ascolti riuscendo a diventare il programma più seguito della domenica sera.

Ottimi ascolti per La ragazza e l'ufficiale nel prime time di Canale 5

Con una media che sfiora di poco la soglia dei due milioni di telespettatori e appassionati, l'appuntamento con la fiction turca ha quasi sempre battuto le proposte che sono andate in onda su Rai 1 nel prime time domenicale estivo.

Ancora una volta, quindi, le serie turche dimostrano di essere una vera e propria garanzia di ascolti per la rete ammiraglia del Biscione, sia in daytime che in prime time.

Del resto, per l'inizio di questa stagione autunnale, si era pensato di puntare sullo sbarco di Terra amara nella fascia serale di Canale 5, ma alla fine non è stato più così e la soap opera proseguirà la messa in onda solo in daytime, dove registra picchi del 25% di share quotidiano.