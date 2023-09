Mara Venier si prepara a dare il via alla nuova stagione di Domenica In. Il 17 settembre tornerà a condurre lo storico show di Rai 1. Questo però pare sarà il suo ultimo anno da conduttrice. Ad annunciarlo è stata lei stessa in un'intervista alla rivista Gente, dove si è sbilanciata riguardo ai suoi possibili successori.

Mara Venier lascia la tv per dedicarsi alla vita privata e rivela come spende i suoi guadagni

Nel corso dell'intervista, la conduttrice ha confessato: “Ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos’altro devo dimostrare? Mi chiede dove sarò tra un anno, ma io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi.

Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno”. Venier ha poi fatto il nome di colui che ritiene sia adatto come suo successore: Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta è pronto ad andare in onda anche il sabato pomeriggio e avrà al suo fianco un'opinionista d'eccezione.

Al direttore di Gente, Mara Venier ha raccontato di spendere tutti i suoi soldi per figli e nipoti. La conduttrice ha spiegato di aver speso pochissimo per lei, destinando la maggior parte delle sue risorse finanziarie ai parenti più stretti.

Venier ha rivelato di aver comprato una casa per tutti, anche per il piccolo Leo perché ci tiene al loro futuro e non vuole che abbiano problemi ed è proprio grazie al suo lavoro che non ne avranno.

La conduttrice e i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi

Negli ultimi mesi, Mara Venier ha dovuto affrontare una serie di problemi di salute che l'hanno portata a provare dolore fisico ed emotivo. Particolarmente dolorosa è stata poi la morte del genero, Pier Francesco Forleo. Questa perdita l'ha spinta a mettere in discussione tutto e a chiedersi se non dovesse lasciare il lavoro.

La conduttrice ha ammesso di essere stata davvero molto combattuta in quei giorni e ad un passo dal mollare tutto perché vita all'improvviso ti tira dei pugni e ti costringe a riflettere.

Alcuni mesi fa poi, ha subito un grave danno ai nervi facciali causato da un dentista. Ha perso la sensibilità intorno alla bocca a causa di un intervento chirurgico non andato bene.

A tal proposito, la conduttrice ha rivelato che purtroppo l'intervento maldestro del dentista le ha fatto perdere la sensibilità al labbro inferiore e a buona parte della zona intorno alla bocca.

Mara Venier ha dichiarato che non c’è niente da fare, non recupererò ciò che ha perso. Poi, ha rivelato di non aver fatto causa al dentista perché per come vanno le cose in Italia avrebbe soltanto speso un sacco di soldi per avvocati e ulteriori perizie. "Vado avanti", ha concluso la conduttrice di Domenica in.