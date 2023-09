Vanessa Incontrada, al timone per il tredicesimo anno consecutivo dei Tim Music Awards insieme a Carlo Conti, si è raccontata in un' intervista a La Stampa, dando una piccola anticipazione sui suoi prossimi impegni lavorativi. L'attrice inoltre ha fatto chiarezza sugli ultimi gossip che la vedono protagonista come quello su una presunta Gravidanza.

Vanessa Incontrada non aspetta un bambino

"In un’intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa" ha affermato a La Stampa la conduttrice e attrice, che a Verissimo aveva comunque confessato di nutrire il desiderio di avere un altro figlio: "Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: 'Vanessa, ma sei incinta?' Sono sfinita, ma non incinta".

La responsabilità di tutto questo secondo lei è da ascriversi anche ai social che fungono da cassa di risonanza e "amplificano la voglia di Gossip": "Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra".

I nuovi progetti lavorativi

Riguardo i prossimi impegni lavorativi invece, Vanessa Incontrada ha raccontato che nuovi progetti sono già in cantiere, a giugno infatti inizierà a lavorare ad una nuova fiction: “Sarà una storia più cruda dove metterò in campo un’altra parte di me” ha riferito.

“Ho in previsione anche il film Amazon per il Natale del prossimo anno e c’è il teatro. Uno spettacolo che porto in scena da due anni: Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? con Gabriele Pignotta attore, regista e autore; inizio a dicembre e dopo un break riparto a marzo".

Per il terzo anno consecutivo la Incontrada sarà inoltre dietro il bancone di Striscia la Notizia con Alessandro Siani al timone del noto tg satirico, a novembre, invece, andranno in onda le prime tre puntate di Zelig con Claudio Bisio, le altre tre saranno invece tramesse ad aprile.

Anche la vita privata della showgirl e attrice sembra procedere in modo più sereno di un tempo. La crisi col compagno Rossano Laurini è ormai alle spalle, il tutto dopo che lei stessa aveva confessato un momento delicato nell'estate del 2022. La sua armonia famigliare insomma appare ristabilita.