Maria Corleone è la nuova serie tv del mercoledì sera di Canale 5 che vede protagonisti Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino.

Il 20 settembre andrà in onda la seconda attesissima puntata della prima stagione e i colpi di scena non mancheranno, dato che Maria si ritroverà a prendere in mano le redini dell'impero costruito da suo padre ma dovrà fare i conti con una nuova serie di ostacoli che renderanno tutto più complicato.

Don Luciano colto da malore: anticipazioni Maria Corleone seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa seconda puntata di Maria Corleone rivelano che la donna comincerà a prendere gradualmente il posto di suo padre, Don Luciano, dopo che l'uomo si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso.

Le sue condizioni di salute precarie costringeranno la figlia ad intervenire in prima persona e quindi ad assumere il controllo della situazione: dovrà gestire non solo i vecchi affari del padre ma cimentarsi anche in una serie di nuove avventure.

Maria, infatti, si preparerà a sbarcare a New York per aprire un nuovo business: una sfida che si preannuncia particolarmente complicata, dato che per lei non sarà facile affermarsi e dimostrare di essere idonea per quel mondo.

Luca disperato per la sua amata: anticipazioni Maria Corleone seconda puntata

Nel frattempo, però, Luca non smetterà di arrendersi: le anticipazioni di questa seconda puntata della fiction trasmessa il 20 settembre, rivelano che il ragazzo si mostrerà a dir poco disperato per la nuova vita della sua amata.

Luca, però, non vuole arrendersi: il suo scopo è quello di riuscire a riportare Maria sulla "retta via" e in tal modo allontanarla da quel mondo torbido fatto di affari illeciti e soldi facili.

Riuscirà Luca a fare in modo che Maria torni sui suoi passi e abbandoni la vita da mafiosa? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della prima stagione.

E così, dopo il grande successo di Rosy Abate con Giulia Michelini, ecco che Mediaset torna a puntare su un genere simile con questa fiction che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il gradimento del pubblico e degli spettatori di Canale 5.

La sfida tv del mercoledì sera tra Maria Corleone e Il Commissario Montalbano (in replica)

La seconda puntata trasmessa mercoledì prossimo dovrà vedersela contro le repliche di un'altra Serie TV amatissima dal pubblico televisivo italiano: trattasi de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti, di cui è previsto un ciclo di episodi nel corso della stagione autunnale.

Riuscirà la fiction Mediaset a conquistare la palma d'oro degli ascolti tv nell'affollato mercoledì sera televisivo? Agli spettatori da casa spetterà l'ardua sentenza finale.