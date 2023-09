La nuova serie televisiva Maria Corleone prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI, questa sera mercoledì 20 settembre 2023 farà compagnia al pubblico con il suo secondo appuntamento.

Le anticipazioni su ciò che succederà nell’episodio in programmazione il 27 settembre in prima visione su Canale 5, raccontano che Luca Spada entrerà in crisi a seguito del ritorno della moglie Maria Florio (Rosa Diletta Rossi) a Milano. Il giovane procuratore anche se non perderà la speranza di riportare la sua amata sulla strada giusta, si renderà conto che il suo proposito è di difficile realizzazione.

Spoiler Maria Corleone, del 27/09: Maria crea un marchio di moda tutto suo, Luca turbato

Nella terza puntata in onda su Canale 5 il 27 settembre a partire dalle ore 21:25 circa, non mancheranno colpi di scena. Dagli spoiler, si evince che la stilista Maria dal passato oscuro ritornerà a Milano. La donna palermitana finalmente realizzerà il suo sogno di avere un marchio di moda tutto suo, e dopo aver raggiunto il suo obiettivo potrà portare avanti i suoi loschi affari. Ben presto Maria infatti catturerà l’attenzione della malavita calabrese.

Luca Spada, il giovane procuratore e marito della protagonista, invece continuerà a essere sempre più combattuto tra amore e odio: da una parte l’uomo sarà ancora deciso a ritornare tra le braccia della sua amata, dall’altra avrà il timore che sia troppo tardi.

Cosa succederà nell’episodio del 20 settembre: Maria non abbandona la sua scalata nell'ambiente criminale

Nel secondo episodio in onda questa sera, invece Maria prenderà il posto del padre Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino) nel clan di famiglia per vendicare la morte del fratello gemello Giovanni (Vladimir Randazzo) rimasto vittima di un attentato.

La stilista sarà costretta ad allontanarsi dal marito Luca, diventando il nuovo capo del business criminale di famiglia. La donna dopo essersi recata in America, inizierà a intrecciare dei rapporti importanti con dei partner newyorkesi, ma per lei non sarà una passeggiata imporre il proprio controllo.

Il suo compagno Luca farà di tutto per convincerla a farla ritornare a casa, ma purtroppo lei non abbandonerà la sua scalata nell’ambiente criminale nonostante si dichiarerà ancora innamorata.

Riassunto prima puntata: la morte di Giovanni, il padre Don Luciano ha un malore

Nella prima puntata andata in onda il 13 settembre, Maria è ritornata a Palermo, nella sua città natale, dopo essersi trasferita a Milano per affermarsi nel mondo della moda. La stilista rimasta incinta del compagno e procuratore Luca, è stata presente all’anniversario di nozze dei suoi genitori, e durante i festeggiamenti è accaduta una tragedia: in particolare suo fratello Giovanni ha perso la vita a causa di un attentato indirizzato al padre Don Luciano, un imprenditore molto conosciuto e chiacchierato nel panorama siciliano.

Durante il funerale del figlio, gli scagnozzi di Don Luciano hanno ucciso quasi tutta la famiglia Barresi, invece Maria ha messo fine all’esistenza del sicario Franco Garritano (Paolo Ricca). Per finire il capofamiglia Luciano è crollato a terra a causa di un malore improvviso.