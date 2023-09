Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 21 settembre, la vita di Yilmaz sarà appesa ad un filo, ma riuscirà a svegliarsi e parlare con la sua amata Zuleyha. Intanto, anche la dottoressa Hekimoglu apprenderà della notizia dell'incidente e si recherà in ospedale insieme a Fikret. Successivamente, Mujgan e Zuleyha deporranno l'ascia di guerra dando priorità allo stato di salute di Akkaya. Infine, l'atto eroico di Demir che ha salvato il suo acerrimo nemico dall'auto in fiamme si diffonderà per Cukurova accrescendo la stima per la famiglia Yaman.

La vita di Yilmaz Akkaya è appesa ad un filo

Yilmaz continuerà a lottare per la sua vita, sfidando la morte stessa. Le persone a lui più care continueranno ad affluire al suo fianco, vegliando su di lui con amore e preoccupazione costante. Nel frattempo, Mujgan tornerà a casa con Fikret e Kerem Ali e apprenderà da sua zia Behice delle gravi condizioni di salute di suo marito. A questo punto, la dottoressa si appresterà a correre in ospedale dopo essere stata confortata dal nipote di Ali Rahmet. Anche Sermin scoprirà dell'accaduto e si recherà nella struttura sanitaria per confortare suo cugino Demir.

Yilmaz si sveglia e parla con Zuleyha e Mujgan in Terra amara

Successivamente, Yilmaz si sveglierà dal coma.

In questo momento cruciale, Mujgan e Zuleyha, abbandonando finalmente le loro divergenze, deporranno finalmente l'ascia di guerra. Intanto, la notizia del coraggioso atto di Demir, l'ex nemico giurato di Yilmaz, nel salvare il ragazzo dall'incendio dell'auto, che ha messo a repentaglio la sua stessa vita e quella di sua moglie Zuleyha, si diffonderà ampiamente nel paese di Cukurova e tutti gli abitanti vedranno nel signor Yaman un esempio da seguire.

Questo gesto eroico aumenterà notevolmente la stima e il rispetto di tutti verso Demir, dimostrando che il passato può essere superato e che l'umanità può trovare la via della riconciliazione.

Riassunto della precedente puntata di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda mercoledì 20 settembre, la nonnina Azize confonde Sevda con Hasene, la defunta sorella di Hunkar, scomparsa molti anni fa.

Questa situazione crea disagio a Saniye, la quale, vedendo un futuro incerto per la sua famiglia, sostiene la decisione di Gaffur di trasferirsi in Germania per lavoro. Nel frattempo, Fekeli continua a cercare il colpevole dell'omicidio di Hunkar e, mentre sta discutendo con Celal, un investigatore da lui incaricato, riceve improvvisamente una notizia che cambia la sua vita: il suo figlioccio, Yilmaz, ha avuto un grave incidente in auto ed è ricoverato in ospedale.