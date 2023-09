Mediaset stravolge la programmazione sia in prima serata che in daytime. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la rete ammiraglia, dove si registrando dei cambiamenti legati alla messa in onda del Grande Fratello 2023.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo il primo raddoppio di venerdì sera, a partire da questa settimana cambierà giorno e anticiperà la messa in onda al giovedì.

Novità anche per quanto riguarda La promessa, la soap opera spagnola del primo pomeriggio di Canale 5, che sarà sospesa per lasciare spazio al daytime di Amici 23.

Grande Fratello cambia giorno: Mediaset stravolge la programmazione serale

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prevede la messa in onda anticipata del Grande Fratello 2023 nella fascia serale.

La doppia puntata, inizialmente prevista di venerdì sera, a partire da questa settimana verrà anticipata al giovedì e questa sarà la programmazione ufficiale in prime time.

In questo modo, quindi, Signorini eviterà lo scontro diretto con Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti previsto a partire dal 22 settembre in poi in prima serata.

Una scelta dovuta in primis al flop di ascolti che il reality show ha registrato la scorsa settimana con la messa in onda di venerdì sera, registrando un ascolto di appena 2 milioni di spettatori e uno share che non è andato oltre la soglia del 16%.

La Promessa sospesa in daytime: Mediaset stravolge la programmazione

Di conseguenza, con il passaggio del GF 2023 al giovedì sera, l'appuntamento con la fiction La voce che hai dentro che vede protagonista Massimo Ranieri verrà posticipata di venerdì e sfiderà Tale e Quale Show.

Cambiamenti anche in daytime, dove a partire da lunedì 25 settembre, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset verrà letteralmente stravolto.

Complice il ritorno del daytime di Amici 23, nello slot orario che va dalle 16:10 alle 16:40 circa, non ci sarà ulteriore spazio per la messa in onda degli episodi inediti de La Promessa su Canale 5.

Stop per la soap opera La Promessa nel daytime di Canale 5

La soap opera spagnola, nonostante il grande successo e il boom di ascolti registrato in questi mesi, verrà sospesa dalla programmazione pomeridiana di Canale 5.

Uno stop che sicuramente non renderà felici i tantissimi fan e appassionati dato che, a differenza di My home my destiny che prosegue in streaming sul sito Mediaset, La Promessa non sarà visibile su nessuna piattaforma online.

Mediaset ha scelto di sospendere l'appuntamento con la soap per poterlo ripristinare, in televisione, nel corso del 2024.

Confermati, invece, gli appuntamenti con Beautiful e Terra amara in onda regolarmente dal lunedì al sabato su Canale 5.