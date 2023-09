Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sono pronte a raccontare cosa succederà nelle puntate trasmesse su Rai 1 nei giorni 25 e 26 settembre.

Matteo sarà alla ricerca di una soluzione per i problemi della mamma, mentre suo fratellastro dovrà digerire la ritrovata vicinanza tra Umberto e Adelaide. Il commendatore, sentendosi ferito per come la contessa non lo abbia messo al corrente del suo segreto, finirà per rivelare a Flora tutto ciò che ha appreso.

Intanto dall'Australia arriverà un dono da parte di Vito, ma Maria non mostrerà alcun cenno di entusiasmo.

Sarà suo padre Ciro a telefonare l'uomo per ringraziarlo del pensiero.

Intanto al Paradiso si rivedrà Diletta, la cui presenza porterà Matilde a ingelosirsi. Poco dopo la giornalista incontrerà per caso Tancredi e i due avranno una strana conversazione.

Anticipazioni Il paradiso delle signore del 25 settembre: Maria riceve un regalo da Vito

Dalla lontana Australia, fino all'appartamento in cui vive la famiglia Puglisi a Milano, giungerà un regalo di Vito. Maria non sembrerà granché gradire la sorpresa del suo futuro marito, infatti sul suo volto non si intravedrà un briciolo di entusiasmo.

Nel frattempo Salvatore cercherà di ricucire le distanze con Elvira, chiedendole di uscire insieme. La Venere, però, non ne vorrà sapere di stare sola con Amato.

Intanto, Matilde sarà felice quando verrà a sapere che Vittorio ha ascoltato il consiglio che lei gli aveva dato in merito alla copertina della rivista Paradiso Market.

Torna Diletta, Adelaide teme Umberto

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 25 settembre riportano che a Milano farà ritorno Diletta, la giornalista che diverso tempo prima aveva collaborato con Vittorio Conti.

La giovane tornerà alla carica per conquistare il direttore del negozio.

Nel frattempo Adelaide sarà in pensiero, in quanto temerà che Umberto possa usare il suo segreto contro di lei. Dal canto suo, il commendatore Guarnieri si sentirà tagliato fuori dalla vita della contessa Di Sant'Erasmo.

Il paradiso delle signore, spoiler del 26 settembre: Tancredi incontra Diletta, Ciro telefona Vito

Molto interessante si prospetta la puntata del 26 settembre di questa soap opera italiana. Alfredo correrà in aiuto dell'amico Salvatore. Pur di far uscire quest'ultimo con Elvira, il giovane magazziniere organizzerà un'uscita di gruppo.

Fuori dal Paradiso, la giornalista Diletta incontrerà Tancredi. Tra i due ci sarà uno scambio tutt'altro che positivo, visto che Di Sant'Erasmo la metterà in guardia da un collega della ragazza. Intanto, vedendo Vittorio e Diletta andare d'accordo, Matilde si sentirà pervadere dalla gelosia.

Ciro telefonerà a Vito per ringraziarlo del regalo arrivato a Maria. Quest'ultima, però, sarà stranamente in imbarazzo.

Poco dopo Matteo cercherà una soluzione ai problemi della madre, mentre Marcello storcerà il naso per la presenza di Umberto nella vita di Adelaide. Intanto il commendatore, per non far ingelosire Flora, deciderà di metterla al corrente del segreto della contessa.